Idrobase Group espande le opportunità produttive in Algeria e Libia

Idrobase Group: annunciate nuove opportunità produttive in Algeria e Libia per riequilibrare l'economia mediterranea

Idrobase Group, azienda veneta leader nelle tecnologie dell'acqua in pressione, ha lanciato un ambizioso progetto di espansione nelle regioni del Nord Africa, precisamente in Algeria e Libia. Questa iniziativa, mirata a rafforzare l'emancipazione imprenditoriale nei paesi del Mediterraneo, è conforme agli obiettivi strategici del "Piano Mattei".

"La pace passa anche attraverso l'emancipazione imprenditoriale", ha dichiarato Bruno Ferrarese, contitolare di Idrobase Group, sottolineando la volontà dell'azienda di cambiare il paradigma tradizionale dei rapporti economici internazionali. Con un modello di business innovativo che integra produzione su licenza e franchising, Idrobase collaborerà con partner locali per assemblare macchinari ad alta tecnologia in loco, mantenendo il marchio e il know-how in capo alla casa madre italiana.

Ferrarese enfatizza che questa strategia non si configura come una delocalizzazione tradizionale, bensì come un'iniziativa volta a stimolare la crescita occupazionale e la produzione locale. Questo approccio non solo contribuirà allo sviluppo economico delle due sponde del Mediterraneo, ma garantirà anche un futuro di pace attraverso la cooperazione internazionale e l'integrazione economica. L'Algeria rappresenta il primo obiettivo di questa nuova strategia aziendale, concentrata nei settori delle idropulitrici, dei nebulizzatori e dei detergenti. In parallelo, sono in corso valutazioni per estendere queste opportunità anche in Libia, specialmente nel settore dei detergenti.

"Stiamo contemporaneamente rafforzando la nostra presenza in Cina nel settore del car washing, mentre concentriamo sforzi significativi per espandere il network Idrobase in tutto il mondo", ha aggiunto Ferrarese. Dopo aver consolidato la presenza in Francia e in Spagna, l'azienda guarda ora agli Stati Uniti per ulteriori collaborazioni che rafforzino la sua posizione nel mercato globale. Con questa nuova impresa, Idrobase Group continua a portare avanti la sua missione di promuovere l'eccellenza del made in Italy a livello internazionale, costruendo ponti economici che favoriscono lo sviluppo condiviso tra nazioni.