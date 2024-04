Idrobase Group lancia il car washing "Autobella"

Idrobase Group: arriva Autobella, il car washing per automobili della “upper class”

Si chiama “Autobella” ed è la sfida italiana al mercato del “car washing” per automobili della “upper class” cinese: a lanciarla è la padovana Idrobase Group con l’obbiettivo di dar vita ad una catena in “franchising”, gestita attraverso l’unità produttiva locale Idrobase Ningbo. A Xi’an, città di oltre 8 milioni di abitanti e capoluogo della provincia di Shaanxi nell’area centrale del Paese, è stata inaugurata la prima struttura, frutto di una partnership cino-italiana: conta 20 piazzole per il lavaggio manuale dell’auto e Idrobase Group fornisce una soluzione completa per la cura del veicolo, nonchè il metodo per ottenere la maggior soddisfazione del cliente.

Il nuovo progetto dell’azienda veneta sarà presentato ufficialmente in maggio alla fiera Interclean di Amsterdam, mentre il lancio sul grande mercato dell’Estremo Oriente è previsto per Dicembre all’Automechanika di Shangai. L’azienda italiana, leader nelle tecnologie dell’acqua in pressione e per “respirare aria sana”, avvia così un’importante trasformazione nella strategia globale ad iniziare dall’applicazione della metodologia “Lean-Toyota” nella sede centrale di Borgoricco.

"Parafrasando Leonardo Da Vinci possiamo affermare che la qualità è fatta di dettagli e che la qualità non è un dettaglio", afferma Bruno Ferrarese, Contitolare di Idrobase Group. "Efficientare la produzione, riducendo i costi, ci permetterà di liberare risorse da destinare alle linee strategiche".

Per questo, Idrobase Group sta individuando partner affidabili nei Paesi emergenti, cui delegare produzioni su licenza per i mercati areali; triplice l’obbiettivo: contenere i costi, contrastare il furto d’identità aziendale e le contraffazioni, concentrare l’attività “in house” sulle produzioni strategiche ad alto valore aggiunto e sullo sviluppo di un marketing planetario.

"Nell’area del Mediterraneo siamo in procinto di aprire linee di produzione per il settore cleaning, in sintonia con le aspettative tecniche e di prezzo, richieste dalla clientela locale", aggiunge Bruno Gazzignato, anch’egli contitolare di Idrobase Group. "Sono mercati indubbiamente difficili, permeati da forti contraddizioni sociali, ma caratterizzati anche da notevoli opportunità di crescita, legate ai benefici dell’economia del petrolio".

"Non sarà facile", conclude Ferrarese, "ma è il nostro tassello a quel piano Mattei, propugnato dall’Italia; una cosa è certa: ovunque, il lavoratore ed il suo benessere restano al centro del nostro impegno imprenditoriale".