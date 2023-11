Idrobase Group: grazie alla partnership con Sibilia nasce Nordic

Idrobase Group cresce: grazie alla partnership con Sibilia nasce Nordic. L'obiettivo è raggiungere 2 milioni di fatturato

Si allarga l’universo di Idrobase Group: grazie alla partnership con l’azienda novarese Sibilia all’interno della rete d’impresa Safebreath.net, è nata Idrobase Nordic, che si affianca alle analoghe realtà già operanti in Francia, Spagna, Korea e Cina; ad esserne interessati, stavolta, sono i 3 Paesi scandinavi (Danimarca, Svezia, Norvegia) più la Finlandia; l’obbiettivo è raggiungere un fatturato di 2 milioni di euro, entro un triennio. Nel mirino del gruppo veneto, leader nell’utilizzo dell’acqua in pressione e del “respirare aria sana”, c’è ora il consolidamento sui mercati americano e giapponese.

Presente al salone Ecomondo di Rimini dopo le fiere ad Amsterdam e Lione, Idrobase Group ha avviato una profonda trasformazione nella struttura aziendale, mantenendo al centro, però, il capitale umano. "L’immagine è quella di un tavolo a quattro gambe: building, team, prodotti ed organizzazione. Sui primi tre asset abbiamo già investito, ora è il momento della filiera di produzione", indica Bruno Ferrarese, Co-titolare dell’azienda di Borgoricco nel padovano.

Così, l’azienda padovana sta ulteriormente migliorando le performances, applicando il modello “Lean”, codificato dalla giapponese Toyota per massimizzare l’efficienza produttiva; non solo: a pieno regime ciò permetterà di liberare la forza lavoro necessaria ad attivare una nuova linea produttiva interna. "Coniugare innovazione ed automazione con salvaguardia e sviluppo dell’occupazione: è questa la nostra sfida. In linea con la nostra filosofia aziendale, vogliamo ulteriormente testimoniare come migliori condizioni di lavoro permettano maggiore competitività, nonchè il benessere di chi vi opera", precisa l’altro Co-titolare, Bruno Gazzignato.

"L’incendio dello scorso anno ci ha indotto a costruire una nuova Idrobase a partire dai valori del team, esaltati proprio nel momento di massima difficoltà. Abbiamo così realizzato ambienti aziendali, privi di inquinanti, dove esprimersi nel massimo comfort, inventando nuove modalità lavorative, basate sull’aggregazione di progetto. L’offerta di prodotti già l’avevamo, grazie ad un catalogo di centinaia di referenze, in costante evoluzione ed aggiornamento. Ora dobbiamo mettere a sistema tutti i tasselli, ricercando la massima efficienza", conclude Ferrarese.