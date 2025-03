Idrobase, siglati tre accordi per la produzione su licenza in Algeria

Idrobase firma tre contratti per avviare la produzione in Algeria: interessati i settori delle aspirapolveri professionali, del car wash e Ho.Re.Ca

Idrobase Group, vivace realtà imprenditoriale Made in Italy, con sede a Borgoricco (Padova) e da anni presente sul mercato africano, rinnova la propria strategia internazionale. Anticipando il Piano Mattei e prima fra le imprese medio-piccole del nostro Paese avvia, infatti, tre accordi per produzione su licenza in Algeria. Il primo riguarda i componenti per aspirapolveri professionali, mentre il secondo interessa i detergenti per autolavaggi, hotel e ristoranti. Infine, il terzo contratto interessa componenti per idropulitrici professionali.

Ai tre partner algerini saranno fornite tecnologie e know how da Idrobase Ningbo (Cina) e dalla casa madre italiana, che si riserva il controllo e la verifica sulla produzione. I componenti prodotti in loco saranno assemblati ai pezzi in arrivo dagli altri due stabilimenti della “multinazionale tascabile” italiana, dando vita ai prodotti finiti .

“I prodotti finiti saranno marchiati con logo Idrobase e venduti in Algeria e sul mercato africano; la casa madre italiana garantirà la promozione del brand, il collegamento fra produttori e mercato, nonché naturalmente il controllo di qualità”, racconta Bruno Gazzignato, Contitolare di Idrobase Group.

"Questa implementazione della strategia aziendale nasce tre anni fa ed è parte del piano di sviluppo del marchio Idrobase, che contiamo produca importanti sviluppi sul mercato del settore del cleaning ad iniziare dall’Africa per poi interessare altre aree del mondo. Crediamo così di concretizzare obbiettivi condivisi, offrendo opportunità di collaborazione ad economie emergenti", conclude Bruno Ferrarese, Contitolare dell’azienda, specializzata nelle tecnologie dell’acqua in pressione e del respirare aria sana.

La produzione inizierà fra 9 mesi, cioè il tempo necessario ad approntare le linee di produzione e ad istruire il personale. “Probabilmente siamo la prima azienda europea a delocalizzare dalla Cina all’Algeria”, conclude Ferrarese.