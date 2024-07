IEG: acquisita la gestione di Smart City Business Brazil ed Expo dal 2025

IEG, garantita l'organizzazione dell'Expo e del SCB-Br dal 2025 grazie alla partnership con Smart Business America Institute

Dal 2025, IEG - Italian Exhibition Group organizzerà l'Expo e il Congresso SCB-Br (Smart City Business Brazil), a seguito della partnership strategica siglata con Smart City Business America Institute (SCBA).

L'evento è riconosciuto da leader e manager del mondo pubblico e privato per promuovere lo sviluppo delle città intelligenti in Brasile, evidenziando l’importanza della tecnologia e dell’innovazione nella costruzione di ecosistemi urbani autosufficienti e sostenibili. A Smart City Business è forte la presenza del settore pubblico, dalla Prefettura di San Paolo e di altre provincie ad organi statali rilevanti come le concessionarie, tutti enti interessati a soluzioni innovative e sostenibili.

Il Congresso SCB-Br, tra l’altro, si pone in sinergia con le recenti acquisizioni da parte di IEG di MundoGeo, che aggrega droni spazio e geolocalizzazione, e di Expo InfraFM, che fornisce servizi di facility, logistica, edilizia e manutenzione industriale, come segnala Graziano Messana, a capo delle operazioni di IEG nel Paese.

Negli ultimi anni, il concetto di Smart City si è evoluto notevolmente, iniziando a intendere le città come ecosistemi intelligenti, dove la tecnologia viene utilizzata per ottimizzare le infrastrutture urbane e migliorare la qualità della vita dei cittadini. In questo contesto, le persone sono viste come agenti di trasformazione, svolgendo un ruolo cruciale nell’implementazione e nel successo delle iniziative di città intelligenti. La prossima edizione della fiera, la prima a gestione IEG, si terrà il 3 e 4 giugno 2025 all’Expo Center Norte di San Paolo.

L'Amministratore Delegato di IEG, Corrado Peraboni, commenta: “L'unione con SCB-Br rafforza il nostro interesse nell'esplorazione di nuovi mercati e di nuovi modelli, rafforzando la nostra presenza nel segmento fiere ed eventi in Brasile”.