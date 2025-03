IIA: il 27 marzo a Milano la seconda edizione dell’evento sull’Intelligenza Artificiale nell’Insurtech

IIA annuncia la seconda edizione dell'evento "AI & Insurtech: Sfide, opportunità e casi d'uso dell'Intelligenza Artificiale in un'industria assicurativa in trasformazione"

L'Italian Insurtech Association (IIA) annuncia la seconda edizione dell'evento "AI & Insurtech: Sfide, opportunità e casi d'uso dell'Intelligenza Artificiale in un'industria assicurativa in trasformazione", organizzato in collaborazione con SHARE. L'incontro si terrà il 27 marzo 2025 presso Le Village by CA Milano, in Corso di Porta Romana 61, e rappresenta un'importante occasione per analizzare l'impatto rivoluzionario dell'Intelligenza Artificiale nel settore assicurativo, con un focus su gestione dei dati, personalizzazione delle offerte e ottimizzazione dei processi.

Attualmente, oltre il 70% delle compagnie assicurative ha già adottato o sta pianificando l'implementazione di soluzioni basate sull'IA. Questa tecnologia è impiegata in diversi ambiti, tra cui l'automazione nella gestione dei sinistri, il miglioramento della valutazione dei rischi e la creazione di polizze sempre più personalizzate. Secondo i dati di IIA, il 2024 ha segnato un anno record per gli investimenti nel settore insurtech, con un totale di 1 miliardo di euro investiti in Italia. Di questa cifra, circa 50 milioni di euro – pari al 5% – sono stati destinati all'intelligenza artificiale. Le proiezioni per il 2025 indicano un raddoppio degli investimenti in AI, che dovrebbero raggiungere i 90 milioni di euro su un totale di 1,2 miliardi dedicati all'innovazione nel comparto assicurativo. Entro il 2026, la quota destinata all'IA potrebbe raggiungere il 10% degli investimenti tecnologici, toccando i 140 milioni di euro su un complessivo di 1,5 miliardi. Tuttavia, questa percentuale resta relativamente bassa rispetto alle opportunità offerte dalla tecnologia.

Per quanto riguarda l'integrazione dell'IA nei prodotti assicurativi, al momento meno del 10% delle polizze include funzionalità basate su questa tecnologia. Tuttavia, secondo le previsioni, la crescita sarà significativa: entro il 2026 si stima che il 40% delle polizze conterrà componenti IA, con una progressione che supererà il 50% entro il 2030. L'intelligenza artificiale generativa avrà un ruolo chiave nella trasformazione del settore, incidendo in particolare sulle procedure di sottoscrizione, sulla prevenzione delle frodi, sull'elaborazione dei sinistri e sul miglioramento dell'assistenza clienti. Un'analisi condotta da EY evidenzia come queste innovazioni porteranno maggiore efficienza e digitalizzazione all'intera filiera assicurativa.

L'evento del 27 marzo prenderà il via con la presentazione dell'Insurtech Investment Index, realizzato dall'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano in collaborazione con IIA. Filippo Renga, Research Director del Fintech & Insurtech Observatory del Polimi, illustrerà le tendenze sugli investimenti delle compagnie assicurative nel campo dell'intelligenza artificiale. Seguiranno interventi e tavole rotonde con la partecipazione di esponenti di spicco del panorama assicurativo e tecnologico internazionale.

Tra i protagonisti, oltre ai rappresentanti di IIA, ci saranno Simone Ranucci Brandimarte, Presidente e co-fondatore di IIA & Yolo Group, Gerardo di Francesco, Co-fondatore e Vicepresidente di IIA e Managing Partner di Wide Group, Daniele Cordioli, Head of EMEA Solutions Consulting di expert.ai, Andrea D’Onofrio, Western Europe Lead for Data, Analytics & AI di Microsoft, Giulia Romanzin, Financial Services Business Development Manager di AWS, Catalin Borsan, Solutions Architect di Amazon Web Services, Fabio Carsenzuola, CEO di Europ Assistance, Andrea Birolo, Group Head of Digital Business, Corporate Venture Capital and Partnerships di Reale Mutua, Marco Ramilli, Founder di IdentifAI, e molti altri.

Nel corso della giornata, le discussioni approfondiranno l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nella catena del valore assicurativa, con particolare attenzione alla gestione del rischio e all’utilizzo di soluzioni AI per migliorare l’accuratezza delle valutazioni e la prevenzione delle frodi. Un’analisi sarà dedicata alle applicazioni nel settore vita e salute, esaminando l'impiego di modelli predittivi per offrire servizi più personalizzati e proattivi ai clienti. Inoltre, verrà esplorato il ruolo dell’IA nella trasformazione delle polizze legate alla mobilità, con l’obiettivo di passare da prodotti standardizzati a soluzioni su misura per l’assicurato.

"L’Intelligenza Artificiale Generativa rappresenta una rivoluzione per il settore assicurativo, ma la sua adozione in Italia è ancora limitata. Il rischio è che, ancora una volta, il nostro Paese perda un’opportunità cruciale per innovare e restare competitivo a livello internazionale. Con questo evento, giunto alla sua seconda edizione, riuniamo l’intera industria assicurativa, realtà tecnologiche e startup, per condividere conoscenze, discutere le sfide attuali e future, e collaborare verso un'adozione consapevole e strategica dell'IA nelle realtà aziendali. Crediamo fermamente che attraverso la collaborazione e lo scambio di idee, si possa guidare il cambiamento e costruire un futuro più resiliente e orientato al cliente", dichiara Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA.

In attesa dell'evento principale, giovedì 20 marzo 2025 si terrà una conferenza stampa digitale che offrirà un'anteprima sui temi in programma. Durante questo appuntamento, Filippo Renga e Simone Ranucci Brandimarte illustreranno i dati principali dell’Insurtech Investment Index. Tra gli ospiti che parteciperanno alla discussione figurano Daniele Cordioli (Head of Solution Consulting EMEA di expert.ai), Gerardo di Francesco (Co-founder e Managing Partner di Wide Group) e Matteo Cattaneo (Group Chief Transformation & Services Development Officer di Reale Group), i quali contribuiranno a delineare gli scenari che saranno approfonditi nel corso dell’evento del 27 marzo.