IIA: 'Innovation out of the box' è il pay-off della V edizione dell'Italian Insurtech Summit

IIA: torna l'Italian Insurtech Summit, il più grande evento Insurtech Italiano dedicato all’innovazione nel settore assicurativo

Torna, per la sua quinta edizione, l’Italian Insurtech Summit, il più importante evento organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), dedicato all'innovazione e alla trasformazione digitale nel settore assicurativo, che si terrà presso il Milano LUISS Hub, il 21 e 22 novembre. Un evento che coinvolge start-up insurtech, compagnie assicurative, investitori, esperti e regolatori, con l'obiettivo di accelerare l'adozione di tecnologie emergenti come l’AI, i big data e la blockchain al fine di favorire sinergie tra attori del settore, promuovere modelli di business innovativi e affrontare le sfide normative.

Anche quest’anno l’evento sarà inserito all’interno della Call Tech Action, una settimana di appuntamenti gratuiti, dal 18 al 22 novembre, per scoprire le ultime novità in fatto di innovazione, AI, educazione, formazione e lavoro nei settori del FinTech, dell’InsurTech e del PropTech.

Innovation out of the box è il titolo di questa quinta edizione, che preannuncia quale sarà la sua protagonista: l'intelligenza artificiale generativa, una tecnologia che sta rapidamente evolvendo il settore assicurativo italiano. Entro 2030 il 55% delle polizze assicurative emesse vedrà una componente di Intelligenza artificiale, le compagnie sfruttano soluzioni di AI per rendere i processi più efficienti, ridurre i costi e offrire servizi sempre più personalizzati. Dalla gestione automatizzata di sottoscrizioni e sinistri all'analisi predittiva dei rischi, l'AI accelera le operazioni e migliora la precisione. Grazie a questa tecnologia e all’aumento degli investimenti nel settore, che quest’anno dovrebbero raggiungere la cifra di 1 miliardo di euro, la nuova edizione del Summit vuole sancire un nuova fase di questa industry.

Durante l’evento saranno presentate 5 ricerche realizzate da IIA insieme ai propri partner. Oltre ai dati dell’Investment Index ideato da IIA ed elaborato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, l’Italian Insurtech Summit sarà l’occasione per illustrare: “Underwriting (Re)Generation” in collaborazione con EY, “Il Consumatore Assicurativo nell'Era Digitale”, in collaborazione con Join Business Solution, “Regolamentazione e Innovazione”, realizzata dalla Commissione Giuridica Permanente di IIA e quella su ”Open & Embedded Insurance”, in collaborazione con Capgemini.

Gli appuntamenti del Summit

- Awards:

Il 22 novembre verranno assegnati gli Italian Insurtech Awards alle realtà che si sono distinte in diciassette diverse categorie. Questi riconoscimenti celebrano le aziende e gli individui che stanno guidando l’innovazione, attraverso l’implementazione di nuovi modelli operativi e soluzioni digitali, e che hanno contribuito a creare valore attraverso la collaborazione e l’innovazione condivisa.

- C-Club:

Grande novità di questa edizione sarà il C-Club, uno spazio dove 40 leader del mondo assicurativo forniranno una visione globale del mercato attraverso interviste ispirazionali sul palco del Summit. Tra i membri del C-Club: Alberto Minali, Amministratore Delegato di Revo, Alberto Busetto, Chief Executive Officer di Generali Jeniot, Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Banco Desio e molti altri.

- Workshop:

L'Italian Insurtech Summit 2024 propone, inoltre, workshop tematici dedicati a un numero limitato di partecipanti. Queste sessioni parallele richiederanno la registrazione preventiva. Si tratta di un'opportunità imperdibile per approfondire tematiche specifiche come Data Analytics, Embedded Insurance, Sicurezza del Dato, Utilities & Telcos, Governance dei Prodotti Assicurativi e creare un network di contatti con esperti del settore.

“L’Italian Insurtech Summit 2024, giunto alla quinta edizione, si conferma come l’evento di riferimento per l’innovazione e la trasformazione digitale nel settore assicurativo. Una grande manifestazione dell’Innovazione assicurativa, un appuntamento unico per esplorare le frontiere del cambiamento che stanno ridefinendo il nostro settore. Quest’anno, più che mai, vogliamo creare uno spazio per il confronto tra i protagonisti del cambiamento, affinché possano approfondire tematiche dirompenti come l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie emergenti", ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA.

“La grande novità del C-Club, che vedrà oltre 40 top leader – CEO e C-level – in prima linea, offre una straordinaria opportunità per i partecipanti. Attraverso le loro visioni e strategie, potranno cogliere i trend e le sfide del futuro assicurativo direttamente da chi guida questo settore verso modelli digitali e innovativi. L’insurtech, infatti, esce dalla fase di sperimentazione e si concentra ora su come generare risultati tangibili. Le compagnie rimangono protagoniste degli investimenti e del dinamismo del settore, sempre più orientato verso l’applicazione pratica delle nuove tecnologie. Siamo ad un momento di svolta per il mercato assicurativo, e solo la collaborazione tra tutti gli stakeholder permetterà al settore di rimanere competitivo anche nei confronti dei player stranieri”, ha concluso Ranucci Brandimarte.