Il gruppo Comelit acquisisce la spagnola Ingenium Sa

Il gruppo Comelit: acquisita la spagnola Ingenium Sa, l'obiettivo è dare un impulso alla domotica e alla building automation

Il gruppo Comelit, leader internazionale nel settore della sicurezza e della domotica, ha annunciato l'acquisizione al 98% di Ingenium Sa, un'azienda spagnola con sede ad Oviedo, nelle Asturie. Questa operazione strategica segna un altro importante passo avanti nella crescita del gruppo italiano, che mira a superare i 300 milioni di euro di fatturato entro il 2030. Ingenium Sa è conosciuta per la progettazione e la realizzazione di tecnologie avanzate per l'home automation e la building automation. Fondata nel 1989 da Ana Perez Otero e Pedro Coto Pazos, l'azienda spagnola è stata riconosciuta come "impresa innovativa" dal Ministero spagnolo dell'Economia ed è stata la prima in Spagna a ottenere la certificazione ISO 9001 nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione.

Il CEO di Comelit, Edoardo Barzasi, ha dichiarato: “Con questa acquisizione il gruppo Comelit sceglie di dare impulso alla propria offerta in due settori chiave per la sicurezza, oltre che per il comfort e il risparmio energetico: l’home e la building automation. Abbiamo individuato in Ingenium Sa un centro di competenza di livello tecnologico assoluto da integrare nel nostro Gruppo, capace di sviluppare e progettare soluzioni caratterizzate da elevata e costante innovazione, completamente integrabili con gli altri nostri sistemi”.

Il gruppo Comelit, con sede a Rovetta (Bergamo) e 9 filiali nel mondo, conta oltre 1.000 collaboratori e ha registrato un fatturato consolidato di 180 milioni di euro nel 2023. L'acquisizione di Ingenium Sa si aggiunge ad altre operazioni strategiche già effettuate dal gruppo, come quelle di Immotec in Francia, PAC nel Regno Unito e Teletek Electronics in Bulgaria. Ana Perez Otero e Pedro Coto Pazos, fondatori di Ingenium Sa, si sono detti entusiasti di entrare a far parte del gruppo Comelit, riconoscendo in esso un partner ideale per la crescita. Grazie alla loro expertise nel settore della domotica e della building automation, Ingenium Sa potrà contribuire al continuo sviluppo e all'innovazione dei prodotti di Comelit.