Il petroliere Hormoz Vasfi acquisisce la startup italiana Papapix.com

Il petroliere iraniano Hormoz Vasfi acquisisce la neonata startup italiana Papapix.com piattaforma innovativa di contenuti editoriali pensata per giornalisti, fotoreporter e video maker. La missione è quella di valorizzare i creatori dei contenuti giornalistici che in questo momento sono alle prese con la conclamata crisi del settore, oltre a porsi tra gli ambiziosi obiettivi quello di dare voce e visibilità ai nuovi e futuri talenti.

Dal 14 aprile 2021

La piattaforma sarà disponibile per la visione dei contenuti a partire dal 14 aprile p.v. con numerose scelte di navigazione corrispondenti alle principali aree editoriali in cui si troveranno articoli, servizi fotografici e video. In Papapix.com si spazierà dalla cronaca allo sport, passando dall’attualità alla politica, il costume e il cinema senza dimenticare lo showbiz.

In attesa del nuovo assetto societario Papapix.com risulta già attivo in rete allo scopo di permettere la registrazione dei contributor ovvero giornalisti, fotoreporter e videomaker. Uno dei capisaldi di Papapix è la meritocrazia, principio secondo cui avverrà la distribuzione delle risorse economiche con i propri contributor.

Per accedere alla piattaforma e info: https://papapix.com/home