Il Salone dei Pagamenti: tra le innovazioni 2023 ‘L'Agorà del futuro’

Il Salone dei Pagamenti 2023: L'Agorà del Futuro Accoglie le Startup Fintech nell'Ecosistema della Payvolution

È ormai alle porte l’inaugurazione dell’edizione 2023 del Salone dei Pagamenti. L’evento, al via questo mercoledì 22 novembre, focalizzato sulla convergenza tra pagamenti e innovazione, si terrà all’Allianz MICO di Milano fino a venerdì 24 novembre. Tra le innovazioni più sorprendenti, l’Agorà del Futuro, uno spazio di 3000 mq dedicato esclusivamente alle startup fintech e alle scale-up, che segna un'importante evoluzione nell'ambito degli incontri e delle opportunità nell'ecosistema delle finanze digitali.

L'Agorà del Futuro è una piattaforma dedicata alle startup fintech, in cui il capitale umano si intreccia con quello tecnologico, creando un ambiente propizio all'esplorazione delle frontiere dell'innovazione nei pagamenti a 360 gradi. Gli imprenditori avranno l'occasione di presentare le proprie idee e interagire con investitori e potenziali partner. La collaborazione con esperti di StartupItalia garantisce un calendario di eventi e incontri di alto livello.

Il Salone dei Pagamenti 2023 si articolerà attraverso otto percorsi tematici, coprendo argomenti che vanno dall'innovazione globale dei pagamenti all'intelligenza artificiale, dalla moneta digitale al negozio del futuro. Questi percorsi offriranno uno sguardo approfondito volto a temi cruciali come il futuro dei pagamenti globali, l'IA nei pagamenti, l’Euro Digitale, la sostenibilità e l'ecosistema italiano delle fintech e delle startup.

La nuova edizione del Salone si pone diversi obiettivi chiave, tra cui la conferma della qualità e verticalità dei contenuti, l'ampliamento dell'area espositiva, la promozione di un vivaio dell'innovazione per fintech e startup, lo sviluppo della dimensione internazionale dell'evento e il rafforzamento delle partnership istituzionali, presentandosi come un'occasione unica per vivere da protagonisti l'innovazione nel mondo dei pagamenti.

La capacità di abbracciare il tema della Payvolution, di promuovere la cultura dell'innovazione e di favorire il dialogo tra istituzioni e mercato, rendono il Salone un evento chiave nell'evoluzione continua del settore finanziario, proiettandolo verso un futuro sempre più digitale e sostenibile.