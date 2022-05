Impianti cocleari, Med-El nomina il nuovo Dg per l'Italia

L’azienda austriaca Med-El, leader mondiale nelle soluzioni per l'udito, amplia la sua filiale italiana con un aumento dell'organico, in numerose funzioni, sotto la guida di un nuovo Direttore, Romed Krösbacher, che subentra a Sergio Panizza. Austriaco, laureato in international business, può contare su un bagaglio professionale molto ampio: dopo numerosi anni di esperienza commerciale in alcune delle più importanti aziende farmaceutiche, come Sandoz e Novartis, Krösbacher ha sviluppato in Africa Occidentale la sua società e successivamente, sette anni fa, è approdato in Med-El, per ricoprire il ruolo di Business Developer per i paesi in via di sviluppo. Prima dell’Italia, ha assunto il ruolo di Direttore in diverse regioni del mondo, come Sud Africa, Israele, Cipro, Grecia e Turchia.

“Sono molto felice di avere l'opportunità di proseguire il percorso di successo e collaborazione avviato prima di me: l'Italia per Med-El è uno dei mercati leader in Europa, in termini di fatturato e di altissima competenza degli specialisti dell’udito. Inoltre, a livello personale, l’Italia rappresenta un luogo importante per la mia formazione, motivo per il quale il nuovo ruolo mi emoziona particolarmente." dichiara Krösbacher.

