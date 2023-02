INATBA Award, Trenitalia vince con il progetto "Smart Refund"

INATBA Award, "Smart Refund" di Trenitalia premiato come miglior progetto

L’International Association for Trusted Blockchain Applications, in occasione degli INABTA Award di Bruxelles, ha assegnato la vittoria al progetto “Smart Refund” di Trenitalia, realizzato in collaborazione con la startup TRAKTI, per la categoria Most Exciting projects in relazione al tema Corporate Innovation al mondo delle DLT (Distributed Ledger Technology). La vittoria è stata assegnata da un pool di giudici internazionali che, riunitosi nella capitale belga, ha premiato l’idea, 100% italiana, come la migliore in gara.

“Smart Refund” è il nuovo sistema di rimborso istantaneo end-to-end, capace di verificare in tempo reale lo stato del viaggio per i clienti Trenitalia, nato dalla sinergia con la Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia e la startup trentina TRAKTI. La piattaforma facilita la richiesta di rimborso, semplificandone la gestione in caso di ritardo grazie all'utilizzo della piattaforma di legal smart contract management. I vantaggi sono evidenti: si automatizza, infatti, il monitoraggio e la certificazione dei dati di viaggio. Oltre a questo, è nettamente più agevole il calcolo di qualsiasi rimborso o voucher da assegnare istantaneamente secondo le regole stabilite dal contratto e dalla legge. Terzo e ultimo aspetto, ma altrettanto importante, è che grazie a “Smart Refund” aumenterebbe la trasparenza del processo.

TRAKTI è una startup fondata da Luigi Telasca, Mahfuzul Islam e Nevio Boscariol, con sede a Trento. La realtà ha l’obiettivo di facilitare la creazione, l’esecuzione e la gestione delle trattative on-line. Il servizio offerto, come nel caso di “Smart Refund”, permette l’esecuzione di trattative e la firma di contratti commerciali, senza diversi protocolli negoziali come aste, bandi di gara, trattative bilaterali e multilaterali e processi collaborativi, facilitando, così, l’ottenimento di migliori condizioni contrattuali e semplificando i processi amministrativi.

"Crediamo che i molti uomini d’affari che attualmente utilizzano e-mail, fax e documenti Word abbiano bisogno di una soluzione semplice ed efficace, facilmente configurabile e che possa essere facilmente personalizzata per il loro mercato", raccontano i fondatori di TRAKTI.

INATBA è, invece, un’associazione che offre agli sviluppatori pubblici e privati e agli utenti di DLT un forum globale per interagire con i regolatori e i responsabili politici, per portare la tecnologia blockchain alla fase successiva. Gli INATBA Awards si dividono secondo tre categorie principali: Top Contributors, Special Awards e Most Exciting projects.