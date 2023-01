incHome Trading, acquistato immobile adiacente al PoliMi

incHome Trading investe 2,7 milioni di euro nella riqualificazione immobiliare di un edificio adiacente il Politecnico di Milano

incHome Trading termina con successo l'operazione d'acquisto di un immobile terziario in via Cosenz, a pochi metri dal nuovo Politecnico di Milano. L'intervento prevede il cambio di destinazione d'uso dell'edificio per trasformarlo in una struttura residenziale, insieme al frazionamento in 16 nuove unità abitative. I 621 mq di superficie esistente verranno ridistribuiti all'interno di un progetto che valorizzerà anche i 346 mq di superfici accessorie, i giardini pertinenziali, di nuova realizzazione, e 7 posti auto.

L'investimento previsto è pari a 2,7 milioni di euro, con un ROI del 20,33% ed un rientro dell'investimento in 12-14 mesi. Marco Galliena, Presidente di incHome Trading, ha dichiarato: "L'operazione era sul mercato da tempo, diversi operatori avevano manifestato interesse. Siamo arrivati al momento giusto per aprire la trattativa e concludere l'acquisto in pochi mesi".

L'intervento avrà un impatto estetico positivo su tutto il vicinato, proprio perché parliamo di un immobile dismesso da circa 6 anni. Laila De Berto, CEO di incHome Trading, ha commentato: "La forte domanda di immobili vicini al Politecnico, la cui stima dei nostri partner commerciali quantifica in 700 i potenziali acquirenti, è una garanzia per gli investitori sul rientro dei capitali in un tempo decisamente breve".

L'operazione sarà finanziata per il 50% da partner bancari e per la restante parte da soci finanziatori con marginalità stimata del 15%. Il progetto, curato dallo studio Mazzucchi di Milano, pone l'attenzione sul miglioramento del consumo energetico (classe A1), sulla profonda riqualificazione dell'involucro edilizio ed un'idonea distribuzione impiantistica di ultima generazione. È stato identificato un partner bancario al quale tutti gli acquirenti potranno rivolgersi, che verificherà l'accesso al credito degli acquirenti in tempi molto brevi, offrendo una gamma di prodotti creditizi a condizioni agevolate.