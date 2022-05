Innovation Village Award: al via nel segno della Salute

Al centro il Sud, impresa 4.0 ed economia circolare

Optima Italia è main sponsor ufficiale dell’Innovation Village Award 2022, il più importante evento sul tema dell’innovazione e sostenibilità del Meridione, che prenderà il via il 9 maggio e si concluderà il 27 e 28 ottobre.

L’Innovation Village è la fiera-evento dedicata al networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni. L’edizione di quest’anno sarà focalizzata sui nuovi scenari di impresa 4.0 ed economia circolare nei diversi settori di applicazione: agrifood, automotive, healthcare, beni culturali, edilizia sostenibile, energia e ambiente, istruzione e sicurezza.

In qualità di main sponsor, Optima collaborerà alla 4° edizione dell’Innovation Village Award, il premio sul tema dell’Innovazione Sostenibile ed Economia circolare istituito nel 2019. In particolare, Optima consegnerà il Premio Optima Italia alla società con il progetto più innovativo e virtuoso nel campo del healthcare, nell’area tematica dedicata al Biomedicale e alla Salute.

Il Premio verrà presentato nel dettaglio il 9 maggio, a Napoli, in occasione della prima tappa dell’evento in cui verranno presentati tutti gli Award e verrà ufficialmente aperta la Call per gli Innovation Village Awards 2022, che consistono in premi in denaro e servizi sulle diverse aree tematiche del contest. Nelle ultime 3 edizioni il premio ha raccolto la cifra record di oltre 350 progetti e nel solo 2021 ha messo in palio circa 50mila euro per gli innovatori.

Andrea Volpe, Amministratore Delegato di Optima Italia, ha dichiarato: “L’Innovation Village è diventato l’appuntamento più importante per l’innovazione nel nostro territorio e oggi rappresenta un’occasione imperdibile per scambiare idee e progetti e disegnare nuove tecnologie e soluzioni, con giovani talenti e geni curiosi di scoprire nuovi territori. Optima ha sempre creduto che l’innovazione nasca dall’integrazione e dalla collaborazione su più livelli, per questo abbiamo deciso di sostenere l’Innovation Village Award 2022 e di lanciare il Premio Optima Italia, dedicato alle nuove frontiere della salute digitale, che tanto ci stanno appassionando e che potranno rappresentare un domani un nuovo fronte per la nostra azienda”.