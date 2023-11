Innovazione digitale, al via dal 22 novembre Il Salone dei Pagamenti 2023

Il Salone dei Pagamenti 2023: torna dal 22 al 24 novembre l'appuntamento dedicato all'innovazione digitale nei pagamenti

Dal 22 al 24 novembre, presso l'Allianz MICO - Milano Congressi di Milano, torna Il Salone dei Pagamenti, l’evento nazionale promosso dall’ABI e dedicato alla cultura dell'innovazione digitale nel settore dei pagamenti. Giunto ormai alla sua ottava edizione, con oltre 10.000 visitatori hanno partecipato alla scorsa edizione nel 2022, il Salone rappresenta il più grande spazio italiano in cui idee, progetti, aziende e persone coinvolte nell'innovazione dei sistemi di pagamento si incontrano e condividono le loro esperienze.

Il Salone dei Pagamenti è un'importante piattaforma che mette in contatto istituzioni, banche, aziende finanziarie, fintech, startup, professionisti, e molte altre figure chiave nel mondo dei pagamenti. L'evento è organizzato da ABIServizi in collaborazione con ABI LAB, CERTFIN e Feduf - Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio. Ogni anno, il Salone si conferma come un'opportunità straordinaria per l'intero ecosistema dei pagamenti.

Obiettivo dell’evento, è sviluppare attorno a sé una vasta rete di soggetti, connettendo aziende, enti, istituzioni e individui che costituiscono l'ecosistema di riferimento nel settore dei pagamenti. Il Salone coinvolge il pubblico generale, le imprese di settori diversi, i centri di ricerca, gli innovatori e persino gli studenti, dimostrando il suo ruolo cruciale nell'educare e promuovere l'innovazione.

Sotto il tema della "Payvolution", nel corso dell’edizione 2023 verrà coperta una vasta gamma di argomenti, da temi di attualità a quelli specialistici. Relatori di fama internazionale condivideranno le tendenze emergenti che stanno generando impatto e innovazione in vari contesti legati ai servizi di pagamento. Aspetto distintivo, inoltre, la capacità di mettere in evidenza sia i player consolidati che le nuove leve nell'ambito dei pagamenti digitali. Questo approccio aperto mira a incoraggiare il dialogo e la collaborazione tra diverse parti interessate, contribuendo allo sviluppo del settore.

Le iniziative 2023

La nuova edizione del Salone dei Pagamenti presenta alcune novità, tra cui l'introduzione dell'"Agorà del futuro", un'area di 3000 metri quadrati interamente dedicata a startup e scaleup nel settore del fintech, offrendo un'occasione unica per l'incontro tra il capitale umano e tecnologico che sta guidando l'innovazione nel settore dei pagamenti. L'Agorà del futuro ospiterà talk, pitch e tavole rotonde, dando voce a piccole e medie imprese, fintech, spin-off, acceleratori d'impresa e grandi aziende tecnologiche.

Il Salone dei Pagamenti è un evento aperto al pubblico e gratuito, che si pone lo scopo di coinvolgere tutto il Paese nella rivoluzione digitale dei pagamenti, grazie alle partnership instaurate tra i diversi attori del settore.