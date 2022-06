InspiringPR 2022, Conai trionfa con "Ciak, si gira, azione! Riciclare!"

InspiringPR 2022, medaglia d'oro a Conai per la migliore campagna di comunicazione

Conai – Consorzio Nazionale Imballi, con il progetto “Ciak, si gira, azione! Riciclare” realizzato da Agenzia Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Incoerenze, si è aggiudicato quest’anno l’InspiringPR Award, il Premio FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) alla migliore campagna o azione di relazioni pubbliche dell’anno. La consegna del premio, svoltasi durante l’ottava edizione di InspiringPR, il Festival Nazionale delle Relazioni Pubbliche, si è tenuta presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia. L’evento è stato organizzato da FERPI Triveneto.

Conai ha realizzato una campagna integrata di Relazioni Pubbliche, Formazione e Comunicazione che racconta alla Gen Z, con il linguaggio tipico di questa generazione, le particolari tematiche dell’economia circolare e della sostenibilità, con uno sguardo approfondito dedicato agli imballaggi e al riciclo. Ha ritirato il premio Nicola Sapio per Giffoni. Sul palco a consegnarlo Rossella Sobrero, Presidente FERPI, e Filippo Nani, Delegato FERPI Triveneto.

Al secondo posto sul podio dell’Award premiato il progetto “Economia Circolare e Comunità. La Filippa” di Amapola - Talking Sustainability in collaborazione con Paroledavendere: una campagna che, quasi per sfida, ha come soggetto una discarica che è stata riprogettata e ripensata in un concetto di rinascita a favore del territorio, della comunità e del modo di concepire i rifiuti stessi. Il premio è stato consegnato a Sergio Vazzoler e Giulia Devani di Amapola dal Presidente del Comitato Scientifico di InspiringPR Bruno Mastroianni.

Il terzo Premio è stato assegnato alla campagna “Gobeyond” di Sisal Spa e Agenzia IMILLE, per la capacità di incoraggiare i giovani a credere nelle loro idee, dando visibilità alle storie di successo di chi ce l’ha fatta. Ha ritirato il premio Davide Orfanelli, Innovation Expert e project Manager di Sisal, consegnato da Luigi Irione CEO & Founder di Genuina, un Hub per sviluppare e valorizzare il capitale umano nelle aziende, che ha ideato e realizzato i premi personalizzati.