Intesa Sanpaolo, siglata partnership con BlackRock per lo sviluppo del Digital Wealth Management in Europa

Intesa Sanpaolo, avviata la collaborazione con BlackRock per ampliare l'offerta geografica dei servizi bancari con focus sui canali digitali

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking (FISPB), la banca privata del Gruppo Intesa Sanpaolo e leader nel settore in Italia nonché tra i principali attori europei, avvia una nuova iniziativa per potenziare la propria offerta di Digital Wealth Management in Italia e in Europa. L'iniziativa nasce in collaborazione con BlackRock, leader globale nella gestione patrimoniale.

"Questo accordo si inserisce pienamente nella nostra strategia orientata alla crescita delle attività di Wealth Management e all'innovazione tecnologica. La partnership con BlackRock ci permetterà di espandere la nostra base clienti in Europa e di offrire soluzioni digitali all'avanguardia”, ha dichiarato Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo.

FISPB punta a estendere la propria offerta sia a livello geografico sia attraverso servizi di intermediazione, consulenza ibrida e gestione di portafoglio avanzati, con un forte focus sui canali digitali. Grazie a questa collaborazione con BlackRock – guidata in Italia da Giovanni Sandri, responsabile di BlackRock Southern Europe – FISPB potrà sfruttare la vasta esperienza e le competenze tecnologiche di BlackRock per ampliare la gamma di investimenti offerti ai clienti, rendendola più completa e accessibile.

Entrambe le aziende condividono l'obiettivo di migliorare l'esperienza d'investimento per i clienti, accompagnandoli nella transizione dal risparmio all'investimento e sviluppando strategie personalizzate in linea con i loro obiettivi finanziari. L'espansione dell'iniziativa partirà dai mercati belga e lussemburghese, dove opera Intesa Sanpaolo Wealth Management e sono già stato individuate importanti opportunità di crescita.

Sotto la guida di Carlo Messina, Intesa Sanpaolo ha consolidato un modello di business distintivo, basato su ricavi commissionali derivanti da Wealth Management & Protection, integrati da soluzioni digitali innovative. In linea con il piano industriale 2022-2025, FISPB ha rafforzato la propria offerta attraverso una trasformazione digitale, introducendo la piattaforma Fideuram Direct, operativa sui mercati finanziari da ottobre 2022. Questo servizio digitale innovativo consente un accesso personalizzato ai servizi di gestione patrimoniale, sia in autonomia che con il supporto di banchieri professionisti in modalità remota, in modo semplice e trasparente.

"Siamo entusiasti di questa collaborazione con BlackRock", sottolinea Tommaso Corcos, responsabile delle divisioni di Wealth Management di Intesa Sanpaolo, "che ci permette di consolidare la nostra offerta di gestione patrimoniale digitale e di espanderci ulteriormente in Europa, un mercato con notevoli margini di crescita, sfruttando la nostra esperienza e la nostra forza nel risparmio gestito".

Rachel Lord, Head of BlackRock International, aggiunge: "Siamo lieti che le capacità di investimento e le tecnologie di BlackRock possano supportare FISPB in questa fase di crescita, supportali a rispondere alle esigenze di una nuova generazione di investitori nei mercati esistenti e in quelli nuovi".