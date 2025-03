Intesa Sanpaolo: al via la raccolta fondi per la Bebe Vio Academy di Roma su For Funding

Intesa Sanpaolo lancia la raccolta fondi su For Funding per sostenere la Bebe Vio Academy di Roma e promuovere lo sport inclusivo

La Bebe Vio Academy, il progetto ideato dalla campionessa paralimpica di fioretto Beatrice "Bebe" Vio Grandis per promuovere uno sport sempre più inclusivo, ha avviato una nuova campagna di raccolta fondi per sostenere la sede di Roma. L'iniziativa si svolge sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo ed è aperta a chiunque voglia contribuire con una donazione.

L'obiettivo della campagna è raccogliere 300.000 euro per finanziare l'acquisto di attrezzature sportive adatte a giovani con disabilità fisica. Tra queste figurano carrozzine per scherma, basket e rugby, maschere e fioretti, pedane paralimpiche, reti da sitting volley, porte da calcio, stampelle per il calcio integrato e accessori per l’atletica. Inoltre, i fondi serviranno a coprire le spese per l’affitto della palestra della BVA per nove mesi, mantenere il servizio gratuito per tutti i partecipanti e sostenere le assicurazioni e il personale qualificato che segue le attività.

Grazie a un accordo con Sapienza Università di Roma, la Bebe Vio Academy svolge le proprie attività presso il Centro Sportivo SapienzaSport in via Fornaci di Tor di Quinto 64. L’Academy è organizzata e gestita dall’Associazione art4sport ONLUS, con l’obiettivo di rendere lo sport paralimpico accessibile a tutti, senza distinzione di abilità fisiche.

A Roma, la BVA propone un programma che include sei discipline: atletica, calcio integrato, sitting volley, scherma in carrozzina, basket in carrozzina e rugby in carrozzina. Tutte le attività, l’abbigliamento tecnico e gli ausili sportivi sono forniti gratuitamente dall’Associazione art4sport ONLUS, permettendo a bambine e bambini dai 6 ai 18 anni di partecipare senza barriere economiche o logistiche.

Bebe Vio ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando: "La Bebe Vio Academy è nata per promuovere l’inclusione attraverso lo sport, creando un ambiente in cui bambine e bambini, con e senza disabilità, possano crescere insieme condividendo esperienze e valori. La raccolta fondi su For Funding è fondamentale per sostenere la nostra sede di Roma e garantire un futuro solido al progetto".

Anche Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, ha ribadito il sostegno della banca: "Collaboriamo da anni con art4sport, condividendo la visione dello sport come strumento di crescita personale e benessere collettivo. Attraverso le donazioni su For Funding, permetteremo a tanti giovani di praticare il loro sport preferito o di ricominciare a farlo, migliorando la loro qualità di vita e la consapevolezza di sé".