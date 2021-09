Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d’Italia di Milano va in scena Francesca Leone

“Francesca Leone. Ulteriori gradi di libertà, nella città che resiste” in mostra al museo di Intesa Sanpaolo a Milano

Alle Gallerie d’Italia a Piazza Scala, storico museo di Intesa Sanpaolo a Milano, arriva la mostra di Francesca Leone. Ulteriori gradi di libertà, nella città che resiste a cura di Andrea Viliani, aperta al pubblico dal 10 settembre al 7 novembre 2021.

Il site specific dell’artista romana che prevede l’esposizione di opere realizzate con materiali poveri quali cemento, ferro, lamiera, con l’obiettivo di riconnettere materie usurate e abbandonate con la loro bellezza e autorità perduta o con i significati e le funzioni che esse avrebbero potuto assumere se non fossero state ridotte a semplici materiali di scarto.

“Il lavoro di Francesca Leone è stato capace di ‘trasformare’ la Sala delle Colonne delle Gallerie d’Italia e conferma il nostro museo come luogo chiave in cui ammirare e approfondire le più suggestive espressioni dell’arte contemporanea”, ha commentato Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo. “Le collezioni dialogano con l’artista, dando vita a un progetto che arricchisce con contributi originali l’offerta espositiva di Milano e le importanti manifestazioni culturali ospitate in questi giorni in città.”

L’allestimento della mostra presenta otto opere di Francesca Leone poste in dialogo con due opere di Mimmo Rotella e Ugo La Pietra, entrambe dalle collezioni di Intesa Sanpaolo, che esprimono una visione e un’esperienza affini nel tentativo di reinventare la realtà che ci circonda.