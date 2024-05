Intesa Sanpaolo annuncia la crescita dei distretti industriali piemontesi

Intesa Sanpaolo presenta la crescita dei distretti industriali piemontesi: le esportazioni superano i 13 miliardi di euro, +4,3% rispetto all'anno precedente

I distretti industriali del Piemonte hanno registrato un anno di successi nel 2023, con le esportazioni che hanno toccato quasi i 13 miliardi di euro, segnando una crescita del 4,3% rispetto all'anno precedente. Questo incremento corrisponde a un valore aggiunto di 533 milioni di euro, come riportato dal Monitor dei Distretti del Piemonte, curato dal Research Department di Intesa Sanpaolo.

Nonostante un andamento altalenante nel corso dell'anno, con un primo trimestre di crescita a doppia cifra (+11,8%), seguito da una crescita più modesta nel secondo trimestre (+3,5%) e una contrazione nel terzo trimestre (-0,5%), le esportazioni dei distretti piemontesi hanno ripreso a crescere nel quarto trimestre (+3,3%). Questo risultato positivo riflette la specializzazione produttiva e la forte capacità competitiva dei distretti piemontesi, che hanno superato la media nazionale dei distretti italiani rimasta sostanzialmente stabile (-0,1%) nel 2023.

Tutti i settori di specializzazione hanno registrato una crescita, con i distretti della moda in testa (+7,6%), seguiti da quelli della meccanica (+4,5%) e dell'agroalimentare (+2,1%). Nel dettaglio, su 12 distretti, ben 9 hanno segnato una performance positiva, con crescite superiori al 20% per distretti come il Riso di Vercelli (+26,1%), le Macchine tessili di Biella (+21,8%) e le Macchine utensili e robot industriali di Torino (+20,1%). Le esportazioni verso i nuovi mercati sono cresciute del 8,3%, trainate da paesi come Cina, Messico, Hong Kong, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e India. Anche i mercati maturi hanno registrato una crescita, seppure meno intensa (+2,4%), con Irlanda, Regno Unito e Francia in testa. Il Polo ICT di Torino ha raggiunto esportazioni per 942 milioni di euro nel 2023, mentre il Polo aerospaziale ha superato i 2 miliardi di euro, registrando un balzo del 37%.

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "L’andamento dell’export nel 2023 conferma la grande capacità competitiva dei distretti piemontesi, un risultato tutt’altro che scontato visto il contesto di incertezza. Due di questi, secondo il Rapporto annuale dei distretti industriali del Research Department Intesa Sanpaolo, sono addirittura tra i più performanti in Italia per crescita, reddititività e patrimonializzazione: l’Orafo di Valenza, al primo posto della classifica, e il Tessile di Biella al 16°, entrambi espressione del miglior saper fare del nostro territorio abbinato alla produzione di alta gamma. Per le nostre imprese è cruciale avere visione strategica e continuare a investire, con attenzione a sviluppo digitale, green, innovazione e capitale umano. Intesa Sanpaolo è pronta ad accompagnarle con il programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”: 120 miliardi di euro di erogazioni fino al 2026 e interventi articolati in particolare su Transizione 5.0 ed energia, sviluppo internazionale, digitale e cybersecurity, in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR, per i quali abbiamo stanziato nel complesso oltre 410 miliardi di euro"