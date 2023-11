Intesa Sanpaolo: celebrati i 200 anni della C.d.R. delle Provincie Lombarde

Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo: commemorati i 200 anni dalla fondazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo hanno riunito, oggi, presso il Centro Congressi della Fondazione a Milano, illustri figure del mondo bancario, accademico ed economico per commemorare un evento epocale: i 200 anni dalla costituzione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde avvenuta il 12 giugno 1823. Questa istituzione, la più antica banca lombarda, ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo economico della regione, nonché nella diffusione della cultura del risparmio. Nata in un periodo segnato da profonde sfide socio-economiche, la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha avuto origine come risposta alle difficoltà post-guerre napoleoniche, grazie all'iniziativa della Commissione Centrale di Beneficenza dell'Impero austriaco.

La sua missione è duplice: promuovere il risparmio familiare e sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione lombarda. L'eredità di questa istituzione è stata straordinaria. Attraverso i profitti generati, ampiamente reinvestiti nella comunità attraverso iniziative benefiche, la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha contribuito significativamente alla creazione di un solido sistema assistenziale. Le erogazioni continue nel corso degli anni hanno avuto un impatto profondo sulla struttura sociale della Lombardia, influenzando la crescita di infrastrutture cruciali come ospedali, asili e strutture di assistenza per i meno fortunati.

L'archivio della Cassa di Risparmio, è composto da una vasta raccolta di documenti che abbraccia dal 1472 al 2000, oltre a 200.000 fotografie, video, oggetti e volumi, costituisce un tesoro inestimabile per comprendere la storia e lo sviluppo della più grande cassa di risparmio del mondo. È disponibile per la consultazione su appuntamento presso l'Archivio Storico di Intesa Sanpaolo a Milano. Per celebrare questo importante anniversario, sono stati creati diversi mezzi di diffusione della storia della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

Il podcast "I 200 anni di Cariplo", già disponibile su Intesa Sanpaolo On Air, e il documentario "La buona crescita. 200 anni di Cariplo", prodotto da 3D Produzioni con il sostegno di Intesa Sanpaolo, saranno trasmessi sui canali Rai nel mese di gennaio. Questi racconti narrano la storia della Cassa partendo dal suo impatto tangibile sulla gente lombarda: un baluardo nei momenti difficili, promotore del bene comune e catalizzatore del progresso regionale. La storia della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde è una testimonianza del suo costante impegno per la crescita e il sostegno della comunità. Dalla sua nascita nel 1823 come istituzione filantropica fino alla sua trasformazione in un pilastro economico e sociale nel panorama bancario italiano, la Cassa di Risparmio ha lasciato un'impronta indelebile.

Attraverso un percorso che ha visto la sua trasformazione in Cariplo e successivamente la fusione con il Banco Ambrosiano Veneto, culminando nella sua incorporazione in Banca Intesa, la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha continuato a evolversi e a mantenere vivo il suo spirito originale di beneficenza e supporto alla comunità. La Fondazione Cariplo, avendo completato il suo distacco da Cariplo nel 1998, ha intrapreso un significativo progetto di sviluppo industriale. Questo processo ha portato alla costituzione di Banca Intesa, posizionandola come il principale Gruppo creditizio nazionale e consentendo alla Fondazione di diventare una delle dieci fondazioni più ricche al mondo grazie ai proventi derivanti da questa operazione.

Oggi, come uno dei principali azionisti di Intesa Sanpaolo, la Fondazione Cariplo continua a mantenere viva la sua missione di promuovere interessi pubblici e benessere sociale attraverso il sostegno a progetti che favoriscono la crescita e lo sviluppo della comunità. La storia della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde è un monumento al potere del risparmio, della filantropia e della dedizione alla crescita della comunità che ha ispirato generazioni e continuerà a farlo per molti anni a venire.

L'intervista di affaritaliani.it a Giovanni Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo

Giovanni Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, ai microfoni di affartaliani.it, ha dichiarato: "Noi di Intesa Sanpaolo riteniamo in qualche modo di aver raccolto l’eredità non solo di ordine aziendale o economico, ma anche di ordine ideale. Entrambi questi istituti di credito hanno avuto un grande ruolo nella storia del credito italiano, in particolare, in questo caso, per il mondo milanese e lombardo, diventando poi banche al vertice. Noi in qualche modo ci riteniamo non solo eredi, ma impegnati a mantenere questa eredità che, e ci tengo molto a ribadirlo, non è solo di ordine economico, ma anche civile, morale e spirituale".

L'intervista di affaritaliani.it a Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo

Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo, ai microfoni di affartaliani.it, ha aggiunto: "Le date segnano un momento importante perché rappresentano una riflessione sulla storia, la storia di un’istituzione che nasce duecento anni fa per consentire alla nostra società una ripresa dopo un momento di forte crisi, una società che ha trovato dentro se stessa la capacità di reagire, creandosi una rete di sostegno che nasce proprio dalla rete di Cariplo. In duecento anni abbiamo avuto un accompagnamento continuo fino a creare una grande banca, fino a creare una grande fondazione bancaria che credo continui a fare l’interesse di questa comunità".

"Cariplo da sola mette sul territorio oltre 150 milioni di attività filantropiche, è uno sforzo che agisce a due livelli: da un lato sulle emergenze immediate, dall’altro cercando di sviluppare risorse che riducano la possibilità che si tremi per le emergenze future. Dunque, lavoriamo per il presente, ma anche per il futuro. Il nostro compito è quello di fare in modo, se si verifica un quadro negativo, di intervenire con le nostre risorse avendo delle riserve a disposizione per farlo. Se l’economia continua a crescere sarà nostro compito prendere questo volano di crescita. Siamo soddisfatti sulla gestione delle nostre partecipazioni. L'obiettivo è la capacità di adattamento nel contribuire alla coesione sociale in un mondo che sta velocemente cambiando, sviluppando iniziative che creano un valore condiviso e di usare questo valore per ridurre le disuguaglianze", ha concluso Azzone.

L'intervista di affaritaliani.it Paolo Maria Grandi, Chief Governance Officer di Intesa Sanpaolo

A margine dell'evento, Paolo Maria Grandi, Chief Governance Officer di Intesa Sanpaolo, ai microfoni di affaritaliani.it ha commentato: “Quello che è prova quotidiana è l’attenzione della Banca sulle componenti che di fatto fanno di questo Paese un grande Paese. Credo che nessuno possa negare che la forza dell’Italia risiede tutt’ora nella sua composizione del tessuto economico e sociale, le piccole e medie imprese sono tutt’ora l’asse portante dell’economia e Intesa Sanpaolo non se n’è mai dimenticata. Quindi dimensioni di livello pieno, la partecipazione a tutti i più importanti circuiti finanziari internazionali, fanno si che nessuno di noi si dimentichi che il conto economico è prima di tutto alimentato dalle risorse di questo Paese”.