Intesa Sanpaolo, nuovi incarichi nella divisione Private del Gruppo

Intesa Sanpaolo rende noti i nuovi incarichi di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

Intesa Sanpaolo rende note le designazioni nei ruoli apicali di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Le nomine (alcune delle quali saranno effettive dopo il benestare della Vigilanza) confermano le linee guida indicate lo scorso 28 marzo dal Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina, in occasione dei rinnovi delle cariche della Capogruppo: riconoscimento di professionalità, competenze e risorse interne, attraverso la valorizzazione di manager giovani, di maggior esperienza e del talento femminile presente in azienda, anche in ottica di passaggio generazionale, con l’obiettivo di rimanere leader nelle rispettive linee di business.

La nuova struttura guidata da Tommaso Corcos è stata costituita per accelerare la crescita e favorire una maggiore integrazione delle fabbriche prodotto nel comparto del wealth management. A diretto riporto del responsabile vi sono: le Divisioni Asset Management, Insurance e Private del Gruppo Intesa Sanpaolo, oltre alle aree Coordinamento HR e Organizzazione Wealth Management, affidata a Giulia Zanichelli e Coordinamento Finance Wealth Management, con responsabilità affidata a Domenico Sfalanga.

Paolo Molesini è stato confermato Presidente, Lino Mainolfi è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Gianluca Serafini è il nuovo Responsabile dell’Area di Coordinamento Marketing, Prodotti e Modello di Business e sarà designato Condirettore Generale. Luca Bortolan è stato nominato Responsabile della nuova Area di Coordinamento Operativo, che comprende le strutture Controlli Operativi, Operations e Business Transformation, Legale e Banca Diretta.

A Fabio Cubelli, Responsabile dell’Area di Coordinamento Affari e Condirettore Generale, è stato attribuito il coordinamento unico delle reti di consulenti finanziari (Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments SIM), nonché di Intesa Sanpaolo Private Banking. Cristiana Fiorini assumerà il ruolo di Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking. Andrea Ghidoni sarà Responsabile della Rete e del Coordinamento Commerciale Fideuram. Davide Elli è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram Asset Management SGR, oltre che Responsabile dell’Investment Center di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking.