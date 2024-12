Intesa Sanpaolo devolve l’equivalente degli omaggi natalizi a favore dei bambini in difficoltà

Intesa Sanpaolo: gli omaggi natalizi diventani donazioni per sostenere i bambini malati e con disabilità

Intesa Sanpaolo, grazie a un'iniziativa promossa dal Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina ha devoluto l’equivalente degli omaggi natalizi a quattro organizzazioni del Terzo settore impegnate ad assistere i bambini malati e con disabilità e le loro famiglie. Il sostegno è parte del grande programma della Banca per il contrasto alle disuguaglianze che destina al sociale 1,5 miliardi di euro entro il 2027.

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha affermato: “Il nostro programma per la riduzione delle povertà - 1,5 miliardi di euro entro il 2027 - è uno dei più imponenti di un soggetto privato nel nostro Paese. Questa nuova iniziativa pensa ai bambini che si affacciano alla vita con gravi difficoltà e alle loro famiglie, per dare un sollievo in questi giorni di festa. La Banca ha molto a cuore le persone con disabilità e malate, verso le quali sviluppa progetti specifici di sostegno, che siano colleghe e colleghi o cittadini attraverso il sostegno ad associazioni dedicate”.

L’iniziativa si inserisce infatti nell’impegno di Intesa Sanpaolo per il sociale, parte del Piano di Impresa 2022-2025. La Banca mette in relazione soggetti del Terzo Settore, aziende e istituzioni secondo un progetto che si distingue per capacità di individuare il bisogno, programmazione pluriennale, capillarità degli interventi e pluralità dei soggetti coinvolti. I quattro beneficiari, già partner di Intesa Sanpaolo, sono: VIDAS – hospice pediatrico “Casa Sollievo” – Milano; FONDAZIONE GASLINI – pendolarismo sanitario per famiglie di bambini non genovesi – Genova; DYNAMO CAMP – accoglienza di bambini e ragazzi con patologie croniche e gravi – Limestre (Pistoia); CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI) – Sport e disabilità infantile – Territorio nazionale.