Intesa Sanpaolo: premiati i vincitori di In Action Esg Climate

Intesa Sanpaolo: 500 mila euro alle tre aziende vincitrici del progetto 'In Action Esg Climate'

Nel corso dell’evento “La transizione ecologica: una priorità per tutti”, svoltosi oggi presso le Gallerie d’Italia di Milano, sono stati premiati i vincitori del progetto “In Action Esg Climate”, la call for ideas lanciata lo scorso aprile dalle compagnie vita della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, con l’obiettivo di dare un concreto supporto economico a tre proposte capaci di accelerare la transizione ecologica e creare un mondo più verde e sostenibile. L’iniziativa, rivolta a imprese italiane in grado di proporre soluzioni innovative e con un impatto significativo a favore della trasformazione green, ha raccolto più di 80 proposte da parte di PMI e start up e ha visto la partecipazione di imprese operanti nei settori Cleantech, Smart Mobility, Fashion, Manufacturing e Construction, con progetti concentrati su soluzioni BtoB e BtoBtoC.

Nicola Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ha oggi consegnato i premi per un importo totale di 500 mila euro, volti alla realizzazione delle tre proposte che, al termine delle due fasi di selezione, sono state individuate dal comitato esaminatore come maggiormente innovative e rispettose dei criteri di sostenibilità e circolarità richiesti dall’iniziativa. La start up 9-tech, che opera in ambito Cleantech, si è aggiudicata il 1° premio da 250 mila euro, per il progetto che prevede l’introduzione sul mercato di un processo di smaltimento e riutilizzo di pannelli fotovoltaici esausti, recuperando materiali ad alto valore, tra cui silicio, rame e argento, per reimmetterli nelle diverse filiere produttive.

Il 2° premio, da 150 mila euro, è stato ottenuto da Strategic BIM che, nel settore ICT/Real Estate, si focalizza sulla riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione di grandi immobili, attraverso simulazioni digitali in 3D degli edifici e dei loro impianti. Infine, il 3° premio da 100 mila euro è stato assegnato in ambito ICT al piano di Latitudo 40, che renderà più accessibile la lettura dei dati satellitari indicativi per la sostenibilità urbana, supportando le decisioni di intervento ambientale, in particolare rispetto alla quantità di Co2 assorbita da un’area verde.

Per le tre imprese vincitrici è previsto un monitoraggio sull’andamento del piano di realizzazione, con una presentazione conclusiva entro 12 mesi al gruppo di lavoro della Divisione Insurance e di Intesa Sanpaolo Innovation Center, che ha sviluppato e seguito l’iniziativa. L’evento ha visto la partecipazione del Presidente della Società Meteorologica Italiana Luca Mercalli e del Vice Presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Paolo Magri, accanto ai rappresentanti delle tre aziende vincitrici.

In chiusura dell’evento Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita, ha dichiarato: “La nostra Divisione, in linea con il Piano d’Impresa e con le iniziative del Gruppo Intesa Sanpaolo, vuole contribuire all’accelerazione del PNRR e di tutte quelle idee che favoriscano l’innovazione, la sostenibilità e la svolta green. Siamo molto soddisfatti di aver promosso questo progetto, accolto con grande attenzione da numerosi imprenditori e che rappresenta un modo concreto per sostenere le aziende più innovative e lungimiranti”.