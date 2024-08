Iren, Gianluca Bufo è il nuovo Amministratore Delegato

Iren, Gianluca Bufo nominato Amministratore Delegato

Gianluca Bufo è stato nominato quale nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Iren. Nato a Venezia il 27 giugno 1973, è laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Padova, dal 2000 Bufo entra nell’area CFO di Eni Divisione Gas&Power, ricoprendo crescenti ruoli di responsabilità tra cui la Pianificazione Strategica e il Controllo di Gestione. A inizio 2009 si sposta nell’area commerciale, con responsabilità sulla pianificazione commerciale, portando a termine, in particolare, l’acquisizione delle quote pubbliche di Toscana Energia Clienti e del 100% di Sea Viareggio.

Da fine 2009 è Senior Vice President Operations Retail, conseguendo importanti risultati nella digitalizzazione post vendita, nell’incremento della customer satisfaction e nella riduzione del cost to serve degli 8 mln di clienti gas e luce. Completa l’esperienza professionale in Eni Retail Gas&Power a capo dal 2014 dell’area commerciale Italia in qualità di Senior Vice President Sales. In Iren è Direttore della Business Unit Mercato e Direttore Energy management.