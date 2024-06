Iren Mercato si assicura 3 lotti per il Servizio a Tutele Graduali PMI

Iren Mercato si aggiudica 3 lotti per il Servizio a Tutele Graduali PMI: volume complessivo di oltre 500 mln di kwh e fatturato stimato di circa € 200 mln all'anno

Il 23 maggio 2024, si è tenuta un'importante asta per il Servizio a Tutele Graduali PMI, durante la quale Iren Mercato ha aggiudicato 3 lotti strategici. Con decorrenza dal 1° luglio 2024, questi lotti copriranno le regioni Toscana e Calabria (lotto 1), Piemonte ed Emilia-Romagna (lotto 4), e Puglia, Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria e Sicilia (lotto 7). Complessivamente, si tratta di 38.000 punti di fornitura elettrica, con un volume stimato di oltre 500 milioni di Kwh/anno e un fatturato previsto di circa 200 milioni di euro all'anno.

Questa aggiudicazione rappresenta una continuità rispetto agli accordi precedenti per le regioni Toscana e Puglia, e allo stesso tempo, un potenziamento della presenza di Iren Mercato sul mercato dell'energia nelle regioni del sud, grazie ai positivi risultati ottenuti anche nelle aste nel segmento retail. Il Servizio a Tutele Graduali, predisposto da ARERA per agevolare il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dopo la fine della tutela di prezzo, agisce come un regime transitorio. In questo contesto, le PMI che non hanno ancora scelto un fornitore nel mercato libero possono continuare a ricevere energia dai fornitori vincitori delle aste, come avvenuto per Iren Mercato.

Questo successo è coerente con gli obiettivi di sviluppo delineati nel piano industriale del Gruppo Iren, che mira a consolidare la sua posizione strategica nel settore dell'energia, fornendo alle imprese soluzioni integrate e accompagnando i clienti nella transizione energetica.