Iren: proclamata la vincitrice del bando ArtEcò

Iren: annunciata la vincitrice del bando ArtEcò, promosso dal Gruppo per raccontare il futuro attraverso l’arte

È stata annunciata la vincitrice del bando ArtEcò, ideato da Iren e lanciato negli scorsi mesi con l'obiettivo di selezionare un artista per realizzare un set di illustrazioni che rappresenti i valori, le sfide e la visione al 2030 del Gruppo, coerentemente con il nuovo Piano Industriale. Valentina Tamiazzo, graphic designer e illustratrice con esperienza in ambito educativo e nella divulgazione ambientale e scientifica, è stata scelta da una giuria composta da responsabili del Gruppo Iren e da personale esterno con competenze nell’ambito della comunicazione. A essere premiate, l’originalità e l’efficacia comunicativa della proposta, nonché la coerenza e l'integrazione con l’immagine coordinata dell’azienda.

La vincitrice dovrà ora realizzare dieci illustrazioni dedicate ai pilastri del Piano Industriale Iren e ai principi che guidano la visione del futuro dell’azienda, tra cui territorio, persone, transizione ecologica, efficienza energetica e sostenibilità. Nella sua proposta progettuale, Valentina Tamiazzo ha scelto uno stile contemporaneo, prediligendo curve e linee stondate che suggeriscono il concetto di trasformazione e adottando pochi toni estratti dall’arcobaleno, che caratterizza il logo Iren. Le illustrazioni saranno utilizzate nella comunicazione visiva dell’azienda sui territori. Valentina Tamiazzo è graphic designer e illustratrice: dal 2005 ha lavorato in ambito educativo per diverse agenzie e poi, dal 2013, come freelance. Nel corso della sua esperienza professionale ha collaborato alla realizzazione di campagne per le scuole, legate anche alla sostenibilità ambientale.