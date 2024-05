Italian Insurtech Association annuncia l’ingresso di EY come socio senior

Italian Insurtech Association: EY è nuovo socio senior

L'IIA (Italian Insurtech Association) annuncia con orgoglio l'ingresso di un nuovo socio senior nell'associazione: EY, una delle organizzazioni globali leader nel campo della revisione, consulenza, assistenza fiscale e legale, strategia e transaction. Questo nuovo sviluppo rafforza ulteriormente la posizione dell'IIA come punto di riferimento nel panorama assicurativo italiano, portando il numero totale di membri a oltre 200, tra corporate, start up e professionisti. EY è da tempo un collaboratore chiave dell'IIA, contribuendo alla crescita e al successo dell'associazione sin dalla sua fondazione. Grazie alla vasta esperienza e alla profonda conoscenza del settore assicurativo, EY supporta l'IIA nell'analisi dei trend di trasformazione del settore e nell'identificazione di soluzioni innovative per affrontare le sfide emergenti.

Con l'ingresso di EY come socio senior, l'IIA rafforza ulteriormente il proprio impegno nella promozione della cultura Insurtech e nella promozione della trasformazione digitale nel mercato assicurativo italiano. Questa partnership consolida un rapporto già consolidato nel tempo, offrendo all'IIA accesso al know-how e alla competenza di una società di consulenza di fama mondiale nel settore assicurativo. Sin dal 2020, EY ha collaborato attivamente con l'IIA, conducendo importanti ricerche sulla digital transformation e l'innovazione nel settore assicurativo. Tra queste spiccano le edizioni su "Digital Disruption: l’impatto delle tecnologie emergenti nel settore assicurativo", che hanno contribuito a delineare il futuro del settore alla luce delle nuove tecnologie emergenti. Inoltre, EY ha condotto studi approfonditi sull'evoluzione della mobilità elettrica e sull'impatto delle nuove tecnologie sul ruolo dei broker nel settore assicurativo.

"Il legame con EY, che recentemente è stato tra i protagonisti dell’evento AI&Insurtech, rappresenta per noi un motivo di orgoglio, perché possiamo contare su un partner preparato e motivato quanto noi a incrementare la cultura assicurativa in Italia. Collaboriamo insieme già da anni, e siamo molto grati di poter contare sul loro sguardo privilegiato sul settore. Quest’anno avremo l’arduo compito di aiutare il mercato a comprendere le sfide e le opportunità che l’Intelligenza Artificiale Generativa porterà al settore e siamo molto lieti nel poter contare su un team preparato e competente, che condivide con noi la mission di voler supportare la digitalizzazione del mercato assicurativo”, ha dichiara Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Italian Insurtech Association.

Marco Concordati, Partner EY–Insurance, ha aggiunto: “La nostra scelta di diventare socio senior dell’Italian Insurtech Association conferma l’impegno di EY a fianco delle compagnie assicurative nell’affrontare la trasformazione digitale e implementare con successo i nuovi trend del mercato, a partire dall'Intelligenza Artificiale Generativa, che ha grandi potenzialità di incidere positivamente su tutta la value chain assicurativa, in particolare nelle fasi di gestione dei sinistri, distribuzione e sottoscrizione delle polizze”.