Italian Insurtech Summit 2024, al via le candidature per gli Awards

Italian Insurtech Summit 2024: fino all'11 novembre aperte le candidature per gli Awards

Dal 21 e 22 novembre torna l’Italian Insurtech Summit, il più importante evento organizzato da Italian Insurtech Association (IIA) e ormai giunto alla sua quinta edizione. L'evento, dedicato a innovazione e trasformazione digitale nel settore assicurativo, si terrà presso il Milano LUISS Hub. Il Summit offrirà un'opportunità unica per creare un ecosistema collaborativo tra start-up Insurtech, compagnie tradizionali, investitori, esperti di tecnologia e rappresentanti regolatori, con l'obiettivo di accelerare l'innovazione nel settore.

In un’era in cui l’Intelligenza Artificiale pervade in maniera sempre più dirompente qualsiasi settore, Italian Insurtech Association riunisce tutta la community assicurativa italiana per fare un punto sullo stato dell’arte del mercato italiano, analizzando come le aziende si stiano muovendo per far fronte al cambiamento in essere. Secondo le stime di Italian Insurtech Association entro il 2030 oltre il 50% delle polizze avrà una componente di intelligenza artificiale, e questo comporterà un importante upskilling da parte di tutta la filiera oltre che lo sviluppo di nuove soluzioni innovative.

Per promuovere l’adozione di nuove tecnologie all’interno del settore, Italian Insurtech Association va alla ricerca delle migliori eccellenze che stanno portando un contributo importante nella digitalizzazione della filiera assicurativa, e che verranno premiate durante gli Italian Insurtech Awards 2024. I premi messi a disposizione non solo celebrano la community di IIA, ma fungono da catalizzatore per una continua evoluzione della filiera al fine di migliorare l’esperienza dell’utente finale e ottenere un approccio sempre più customer-centric grazie all’intelligenza artificiale.

“Il mercato Insurtech sta vivendo una profonda trasformazione: inizialmente le startup Insurtech sono emerse come forze disruptive, che puntano a innovare un settore che tradizionalmente si muoveva con lentezza nell'adozione di nuove tecnologie”, ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte Presidente di IIA. “Oggi stiamo assistendo ad un cambio di paradigma in cui le startup Insurtech e gli assicuratori tradizionali collaborano sempre più a stretto contatto per offrire ai clienti soluzioni assicurative più personalizzate e innovative. I nostri awards sono nati proprio con lo scopo di valorizzare questa collaborazione, mostrando a tutti i protagonisti del settore le soluzioni più evolute in grado di offrire approcci innovativi che possano migliorare la competitività delle grandi aziende nei confronti dei loro clienti”.

L’intelligenza artificiale avrà inoltre il grande merito di mitigare uno dei problemi che affliggono il mercato italiano: la scarsa conoscenza dei prodotti assicurativi da parte dei consumatori. Grazie all’AI sarà possibile mettere il cliente finale nelle condizioni di comprendere meglio il prodotto, capire cosa serve davvero e spingere i player del mercato a creare soluzioni sempre più su misura. In occasione dell’Italian Insurtech Summit, verranno assegnati gli Italian Insurtech Awards alle startup che si sono distinte in quindici diverse categorie. Questi riconoscimenti celebrano le aziende e gli individui che stanno guidando l’innovazione, attraverso l’implementazione di nuovi modelli operativi e soluzioni digitali, e che hanno contribuito a creare valore attraverso la collaborazione e l’innovazione condivisa.

Nell’edizione di quest’anno sono previste 3 macro-categorie: Insurance Awards, che mirano a riconoscere l’eccellenza nelle dinamiche di innovazione e trasformazione digitale nel settore assicurativo. Questi riconoscimenti sono conferiti a quei soggetti che ridefiniscono il paradigma assicurativo mediante l’implementazione di nuovi modelli operativi, soluzioni digitali avanzate e un miglioramento sostanziale sia dei prodotti sia dei servizi offerti ai clienti. L’obiettivo di tali premi è stimolare un ciclo continuo di trasformazione e innovazione all’interno del settore oltre a celebrare la community IIA.

Ecosystems Awards, che celebrano le collaborazioni più efficaci e le iniziative che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo dell’ecosistema Insurtech, unendo startup, partner e tecnologie innovative per introdurre nuovi modelli di business e soluzioni trasformative all’interno del settore. Questi premi sono dedicati a coloro che hanno creato valore attraverso la collaborazione e l’innovazione condivisa, dimostrando come l’integrazione di competenze eterogenee possa generare un impatto significativo e duraturo.

Trailblazing Awards, che riconoscono l’eccellenza nelle iniziative di innovazione sociale, culturale e ambientale nel settore assicurativo. Questi premi sono dedicati a quelle aziende e iniziative che promuovono il cambiamento positivo, sia a livello interno sia nella propria offerta di prodotti e servizi. L’obiettivo è valorizzare l’impegno delle compagnie a favore di una società più equa, inclusiva e sostenibile, e ispirare altre aziende a seguire questo esempio virtuoso.

La scadenza per l'invio delle candidature (spontanee o proposte proattivamente da IIA) è l'11 novembre 2024. La giuria si riserva, inoltre, la facoltà di assegnare un premio ad un progetto in una categoria differente rispetto a quella per il quale il progetto era originariamente candidato. La premiazione si svolgerà il 22 novembre 2024 nella cornice del Milano Luiss HUB, via Massimo D’azeglio, 3 a Milano.