Italiana Assicurazioni, accordo con Ilimity nella Bancassicurazione

Italiana Assicurazioni e Illimity hanno siglato una partnership innovativa per offrire alle piccole e medie imprese, target della piattaforma b-ilty, un'ampia gamma di soluzioni assicurative dedicate. L'offerta di b-ilty è altamente personalizzabile e sviluppata secondo un approccio open banking, in grado di unire tutti i prodotti e i servizi di una banca completa con quelli di partner selezionati.

Italiana Assicurazioni, con la sua offerta per Illimity coprirà i due ambiti cruciali di ogni attività: la protezione dell'impresa e della sua attività e i wervizi per l'impresa e per i suoi dipendenti. Rientrano le soluzioni assicurative all'avanguardia e di riferimento nel mercato pensate per tutelare le Pmi nei l oro rischi caratteristici o tipici della attuale realtà interconnessa e digitale. L'imprenditore trova, inoltre, soluzioni di welfare aziendale con cui garantire il massimo supporto al proprio patrimonio più prezioso: il capitale umano.

“Siamo estremamente soddisfatti di realizzare questa importante sinergia con b-ilty, ed essere partner in un progetto così ambizioso e innovativo. Sarà una collaborazione strategica a cui contiamo di dare un grande contributo attraverso i nostri valori, la professionalità dei nostri intermediari e l’ampiezza della nostra offerta. Sono certo che il connubio di innovazione e tradizione siano gli ingredienti giusti per conquistare sul campo la fiducia degli imprenditori”, ha dichiarato Roberto Laganà, direttore generale di Italiana Assicurazioni.