JTI Italia: Yassine Kabbaj nuovo People & Culture Director

JTI Italia, Yassine Kabbaj è il nuovo People & Culture Director, si occuperà di valorizzare il capitale umano impiegato in Italia.

JTI (Japan Tobacco International) annuncia la nomina di Yassine Kabbaj come People & Culture Director di JTI Italia. Kabbaj, già responsabile dell’area risorse umane per JTI in Nord Africa dal 2014, si occuperà di valorizzare il capitale umano impiegato in Italia e di promuovere ulteriormente quella cultura aziendale positiva e inclusiva che da anni caratterizza JTI a livello globale.

Il Gruppo è stato selezionato infatti anche quest’anno tra le 16 realtà internazionali certificate Top Employer Global, oltre ad aver ottenuto la medesima certificazione per il decimo anno consecutivo in Europa e per l’undicesimo in Italia.

Prima di entrare in JTI, Kabbaj ha costruito la sua expertise per 5 anni nel gruppo Ericsson, ricoprendo ruoli di responsabilità nella gestione delle risorse umane dell’area nordafricana.

“L’ambiente di lavoro inclusivo e multiculturale e l’attenzione posta alla crescita e al benessere dei dipendenti hanno reso JTI un’eccellenza mondiale in questo ambito,” dichiara Kabbaj. “Con orgoglio accetto la sfida di guidare il business italiano verso i prossimi obiettivi che ci siamo posti; in particolare nel raggiungimento di una parità di genere nelle posizioni di leadership, l’impegno per la costruzione di un cultura meritocratica e attenta alle diversità, l’apertura verso nuovi modi di lavorare flessibili che diano alle nostre persone la possibilità di esprimere sé stesse e il proprio potenziale” conclude il nuovo People & Culture Director.