Kellogg Italia: con Belinelli per la riqualificazione di 2 campi da basket

Kellogg Italia e Marco Belinelli, insieme per la riqualificazione di due campi da basket e per promuovere uno stile di vita sano

Martedì 27 giugno alle ore 16:00, Kellogg Italia presenterà il progetto di riqualificazione del campo da basket sito in via Francesco Goya, nel Quartiere Triennale 8 di Milano. Con questa iniziativa patrocinata dal Comune di Milano, in linea con la strategia globale ESG (Environmental, Social, Governance) Kellogg's Better Days, Kellogg Italia riconferma il proprio impegno a favore della comunità e del benessere delle persone, promuovendo uno stile di vita sano basato sul binomio alimentazione equilibrata e adeguata attività fisica. L’azienda, inoltre, rafforza il suo legame con il territorio, restituendo alla città un’area dove divertirsi ogni giorno praticando sport.

All’inaugurazione, prenderanno parte Giuseppe Riccardi, General Manager di Kellogg Italia, Marco Belinelli, cestista professionista e capitano in forza alla Virtus Bologna, e Virginia Gambardella, influencer appassionata di benessere. Durante l’evento di apertura del campetto restaurato alla cittadinanza, Marco Belinelli giocherà con i giovani cestisti delle squadre di basket locali e condividerà suggerimenti sulla pallacanestro e sull’importanza dell’attività fisica. Virginia Gambardella, invece, offrirà utili consigli volti a sensibilizzare i presenti all’adozione di una sana alimentazione, a partire dalla prima colazione.

"Sono orgoglioso di essere Ambassador di questa importante iniziativa di Kellogg Italia. Poter essere un modello di riferimento positivo per le giovani generazioni, promuovendo l’importanza di uno stile di vita sano, che passa attraverso il binomio alimentazione – sport, e incoraggiando l’adozione di abitudini virtuose da mantenere durante la crescita, mi rende molto fiero", ha dichiarato il cestista Marco Belinelli.

La comunità meneghina non sarà però l’unica che beneficerà dell’intervento concreto di Kellogg Italia: a settembre, infatti, l’azienda riqualificherà un secondo campo da basket in Emilia-Romagna, coinvolgendo nuovamente i due Ambassador e le comunità locali.