Kérastase: Sydney Sweeney è la nuova Global Brand Ambassador

Kérastase annuncia la sua nuova Global Brand Ambassador Sydney Sweeney

Un'icona internazionale della femminilità fresca e moderna, Sydney Sweeney è la nuova Global Brand Ambassador di Kérastase. Una donna poliedrica, attrice e produttrice, dotata di talento e passione straordinari ed oggi al centro della cultura pop. Sydney ha avuto una rapida ascesa sullo schermo, emergendo grazie ai ruoli che ha interpretato in due delle serie più famose degli ultimi tempi: The White Lotus ed Euphoria.

L’enorme successo delle serie l'ha portata a ottenere una doppia nominations ai Primetime Emmy Awards nello stesso anno, affermandosi come una delle attrici più ambite del momento. Nel 2024 Sydney tornerà sugli schermi con la commedia romantica Anyone But You e con il thriller d'azione Madame Web. Ad oggi Sydney è riuscita a conquistare i cuori e l'immaginazione dei Gen Z e dei Millennials, per questo incarna appieno la donna Kérastase in grado di osare ed affermare la sua personalità in tutti gli aspetti della vita.

"Sono stata subito attratta dal magnetismo di Sydney, sia sullo schermo che fuori, per me è veramente una donna senza paura. La consapevolezza che ha di sé la dimostra con il suo stile, il suo fascino, la bellezza dei suoi capelli, ma anche con i diversi ruoli che interpreta e con i suoi tanti talenti ed interessi che la rendono orgogliosamente Syd. Parla alle sue communities con passione e determinazione ed ha un senso dell'umorismo che ti fa sentire come se la conoscessi da sempre. Questa è la donna Kérastase. Una donna che osa e abbraccia il proprio percorso", ha commentato Rosa Carriço, Global Brand President di Kérastase.

"Non riesco a credere di essere entrata nella famiglia Kérastase come loro Global Brand Ambassador! È incredibile collaborare con un brand così iconico. Per me la bellezza coinvolge la propria creatività, l’essere se stessi e credere profondamente nelle proprie azioni. Ritrovo tutto questo nelle campagne di Kérastase e non vedo l’ora di mostrarvi cosa faremo insieme", ha dichiarato Sydney Sweeney.