KFC si rafforza in Italia: prevista l'apertura di 200 ristoranti in 5 anni

KFC rafforza la presenza del marchio nelle regioni italiane: previsti 200 ristoranti entro i prossimi 5 anni

A quasi 10 anni dal suo arrivo in Italia nel 2014, KFC Italia consolida i risultati di un percorso di sviluppo importante e apre a una nuova fase di crescita investendo sul mercato nazionale. Il brand ha chiuso il 2022 con un giro d’affari di 114 milioni di euro, in crescita del 70% rispetto a quello del 2021. I dati proiettano per il 2023 un’ulteriore crescita: la previsione è di 143 milioni di euro di giro d’affari (+25% rispetto al 2022) e di 20,7 milioni di clienti serviti, pari a un +25% rispetto allo scorso anno e a +107% sul 2021.

La curva di crescita è sostenuta dall’apertura di 38 nuovi ristoranti entro i prossimi 20 mesi, di cui il 30% con servizio Drive Thru, il 30% inseriti in food court di centri commerciali e il 40% nei centri cittadini.