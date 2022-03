Kolinpharma riceve il premio lombardo “Industria Felix”

Una PMI innovativa, efficiente, affidabile

KOLINPHARMA® S.p.A., PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è stata insignita del Premio Industria Felix – La Lombardia che compete 2022, riservato alle 57 eccellenze imprenditoriali che nel corso dell’esercizio 2020 si sono distinte per crescita gestionale, affidabilità finanziaria e anche valutazione dei valori ESG.

In particolare, alla Società è stata conferita l’Alta Onorificenza di Bilancio per essere tra le migliori PMI innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Lombardia.

Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “Siamo orgogliosi di riceve questo prestigioso riconoscimento che conferma il nostro impegno profuso nel proseguire un modello di business solido ed affidabile, basato sulla ricerca e sul miglioramento continuo con forte attenzione alle tematiche ESG. Il premio ottenuto rappresenta un ulteriore stimolo di crescita e ci spinge a fare sempre meglio per continuare nel nostro percorso di sviluppo.”

L’indagine - condotta da un comitato economico-scientifico di alto profilo ed utilizzando i parametri del Cerved Group Score, un algoritmo vincolante che ha selezionato circa 700mila società di capitali - ha tenuto conto dei risultati di bilancio conseguiti nell’anno fiscale 2020 mettendo in evidenza le aziende che hanno saputo distinguersi per le prestazioni raggiunte.

L’evento giunto alla 40ª edizione, sesta edizione per la Lombardia, è promosso da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Centro Studi Economici di Cerved, l’Università Luiss Guido Carli, l’Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Lombardia, Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton e Plus Innovation.

Ad aprire l’evento interverrà l’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia Fabrizio Sala. Inoltre, la premiazione si terrà presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, e sarà presentata dal vicedirettore del Day Time Rai Angelo Mellone, con la partecipazione del direttore Michele Montemurro e di ospiti istituzionali.

Chi è Kolinpharma

KOLINPHARMA S.p.A., fondata nel 2013 e quotata sul mercato EGM da marzo 2018, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella Ricerca e Sviluppo realizzata sia internamente sia in collaborazione con le maggiori università italiane. Particolarmente sensibile nei confronti della Sostenibilità, la Società ha avviato il percorso di rendicontazione delle tematiche ESG a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2019. I prodotti di Kolinpharma sono realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L’efficacia dei prodotti è dimostrata da numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnico-scientifiche internazionali. La Società distribuisce i prodotti con brand proprio su tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di n.82 Informatori Medico-Scientifici (IMS). Nel corso del 2020 Kolinpharma ha inoltre avviato una strategia di vendita diretta sul canale farmacie e online e nel 2021 ha avviato la strategia di internalizzazione. L’R&D interna ha permesso la registrazione di 45 brevetti, di cui 6 brevetti in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 brevetti nei principali Paesi europei. Kolinpharma è inoltre titolare di 13 certificazioni, di cui 7 sull’azienda (ISO 9001, ISO 22000, ISO 37001, ISO 26000, ISO 45001, ISO 14001, Eccellenza Italiana) e 7 sui prodotti (Kosher, Halal, Halal Italia, Milk Free e Lactose Free, Doping Free, Gluten Free).