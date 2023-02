Lca, Filippo Donati (ex Csm) entra nello studio legale

Lca, Donati entra nello studio legale dopo Abriani e Raffiotta

Lo studio legale Lca dà il benvenuto a Filippo Donati, avvocato, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Firenze ed ex componente del Consiglio superiore della Magistratura. Donati entra in Lca dopo i recenti arrivi di Niccolò Abriani ed Edoardo Raffiotta. "Sono entusiasta di iniziare questa nuova collaborazione con LCA, uno studio di eccellenti professionisti e al passo con i tempi", ha commentato Donati a margine della nomina.

Donati è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2018 al 2022, membro del consiglio di amministrazione dell’ENCJ - European Networks of Councils for the Judiciary dal 2018 al 2020, e presidente della stessa organizzazione dal 2020 al 2022.

La sua attività si concentra nel campo del diritto amministrativo, del diritto dell’Unione europea e del diritto pubblico dell’Economia, svolgendo attività di consulenza e assistenza giudiziale a favore di soggetti pubblici e privati in molti settori, tra cui telecomunicazioni, energia e altri settori regolati, appalti e sviluppo immobiliare.

Direttore responsabile della Rivista della regolazione dei mercati, membro del comitato di redazione delle riviste Italian Journal of Italian Law, Il diritto dell’Unione Europea, Osservatorio sulle fonti e del comitato scientifico della rivista MediaLaws, il professor Donati è autore di tre monografie, curatore di 12 volumi e oltre 150 articoli accademici sui temi del diritto pubblico e dell’Unione Europea.