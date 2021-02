Leonardo, al via l’innovativo terminal elicotteristico per Expo 2020 Dubai

Il terminal supporterà lo sviluppo di una rete di collegamenti ‘point to point’ per trasferimenti all’interno di aree urbane e tra le città

Leonardo e Falcon Aviation Services hanno avviato i lavori di costruzione del nuovo terminal elicotteristico che faciliterà la mobilità da e per il sito di Expo 2020 che inizierà il prossimo ottobre a Dubai.

Il design si basa su un nuovo concetto di terminal, combinando eliporto, aree commerciali e lounge in un’unica struttura integrata all’interno città. Il terminal supporterà lo sviluppo di una rete di collegamenti ‘point to point’ per trasferimenti all’interno di aree urbane e tra città, in risposta alla crescente domanda per una mobilità verticale moderna e sostenibile e un sempre maggior livello di accessibilità alle aree urbane. Agli utenti e ai passeggeri che ricorreranno al trasporti VIP e charter da e per l’area dell’Expo, saranno forniti livelli di servizio disponibili solo in strutture aeroportuali private più grandi e generalmente situate lontane dal centro città e dalle aree urbane. Il terminal è caratterizzato da un design fortemente ecologico, essendo costituito con materiali riciclabili e modulari che ne permetteranno, all’occorrenza, in trasporto e il dislocamento in altre aree, al modificarsi delle esigenze.

Falcon Aviation Services, importante operatore degli Emirati Arabi Uniti, utilizzerà il nuovo terminal per fornire esclusivi servizi di trasporto in elicottero. Unendo le forze in questa iniziativa, Leonardo e Falcon Aviation Services faranno leva sulla loro solida partnership nella regione, offrendo ai clienti esperienze di volo indimenticabili sui modelli AW169, AW139 e AW189 di Leonardo.

In occasione di Expo 2020 Dubai, Leonardo illustrerà anche le capacità del convertiplano AW609, un prodotto all’avanguardia nel campo aerospaziale che rivoluzionerà la mobilità nel prossimo futuro: destinato a ricevere la certificazione civile, l’AW609 combina decollo e atterraggio verticale – come un elicottero – con le prestazioni di un aeroplano, permettendogli di volare al di sopra di condizioni meteorologiche sfavorevoli e ospitando comodamente fino a nove persone in una cabina pressurizzata.