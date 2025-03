MAIRE, acquisita una partecipazione da Azzurra Capital in NEXTCHEM per 110 milioni di euro

MAIRE, firmato l'accordo per una partecipazione strategica da Azzurra Capital equivalente all’8% di NEXTCHEM per 110 milioni di euro

MAIRE ha annunciato un'importante operazione finanziaria volta a rafforzare la crescita di NEXTCHEM, la sua controllata attiva nelle soluzioni tecnologiche sostenibili. Azzurra Capital Management, gruppo internazionale di private equity, ha acquisito una quota strategica pari all'8% del capitale sociale di NEXTCHEM da Maire Investments per un valore di 110 milioni di euro, attribuendo così a NEXTCHEM una valutazione complessiva di 1,4 miliardi di euro.

L'ingresso di Azzurra Capital rappresenta un'importante conferma del valore e del potenziale di NEXTCHEM nel settore della transizione energetica e delle tecnologie sostenibili. Il fondo di private equity è noto per i suoi investimenti in aziende leader nei rispettivi settori, con un focus sulla crescita sostenibile e sulla creazione di valore a lungo termine.

Dopo questa operazione, MAIRE continuerà a detenere circa l'82% del capitale sociale di NEXTCHEM, mentre Azzurra Capital ne possiederà circa l'8%. La partecipazione di Yousef Al Nowais resterà invariata al 5%, così come quella di Maire Investments, anch'essa al 5%. L'operazione è stata condotta in linea con la decisione del Consiglio di Amministrazione di MAIRE di rinunciare al diritto di prelazione, dopo aver ricevuto il parere favorevole non vincolante del Comitato Parti Correlate. Il closing dell'accordo è previsto entro maggio 2025 e i termini concordati sono in linea con quelli stabiliti per la precedente operazione con Al Nowais.

L'ingresso di Azzurra Capital rafforza ulteriormente il posizionamento di NEXTCHEM nel panorama internazionale delle tecnologie sostenibili, favorendo nuove opportunità di crescita e investimenti nel settore della transizione ecologica. La collaborazione con un partner strategico di rilievo come Azzurra Capital potrebbe accelerare l'espansione dell'azienda, grazie all'apporto di capitali e competenze specifiche. Attraverso questa operazione, MAIRE conferma il proprio impegno nel sostenere NEXTCHEM come leader nella trasformazione del settore industriale in chiave sostenibile, consolidando la sua strategia di crescita e valorizzazione nel lungo periodo.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha commentato: “Questo accordo è un altro passo importante nel percorso di valorizzazione di NEXTCHEM. L'azienda ha attirato un grande interesse da parte di player internazionali di primo piano, con valutazioni di mercato significative. L'investimento di un partner con un forte track record come Azzurra Capital è un'ulteriore conferma dell'efficacia della strategia e del posizionamento di NEXTCHEM come player tecnologico di rilievo nella transizione energetica”.

Stefano Marsaglia, fondatore e CEO di Azzurra Capital, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di essere diventati un investitore strategico in NEXTCHEM, che si inserisce perfettamente nella nostra strategia di investimento in aziende imprenditoriali leader nel loro settore di attività, che hanno avuto risultati positivi per molti anni e che hanno un reale potenziale di ulteriore crescita. Inoltre, abbiamo un rapporto di lunga data con Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire e imprenditore di grande successo con il quale siamo perfettamente allineati in termini di obiettivi, strategia e valori. Siamo convinti che Azzurra Capital possa portare un contributo significativo per incrementare ulteriormente la creazione di valore per tutti gli azionisti di NEXTCHEM, e ci impegneremo a fondo per farlo”.