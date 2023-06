MAIRE, annunciata partecipazione a Euronext Tech Leaders

MAIRE entra a far parte del segmento Euronext Tech Leaders dedicato alle aziende tech europee leader e in forte crescita

MAIRE, a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica, è orgogliosa di annunciare la sua partecipazione a Euronext Tech Leaders, la nuova iniziativa dedicata alle aziende Tech leader e ad alta crescita sviluppata da Euronext, la principale infrastruttura di mercato pan-europea che gestisce le borse valori regolamentate di Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Portogallo.

MAIRE è stata inclusa nel sottosettore “Green Production Practices” del cluster Cleantech, che include le società che sviluppano processi produttivi, prodotti o servizi per ridurre il consumo di risorse naturali. Il ricco ecosistema Tech di Euronext riunisce oltre 700 società Tech quotate sui mercati Euronext con una vasta base di investitori internazionali che finanziano tutti i profili di crescita delle società Tech.

Euronext Tech Leaders è un’iniziativa composta da oltre 100 aziende leader e ad alta crescita, ognuna delle quali soddisfa una serie specifica di criteri. Integra l'offerta Tech di Euronext già esistente e mira a rafforzare il settore a livello europeo, oltre che ad essere un catalizzatore per la prossima generazione di leader Tech. In qualità di Euronext Tech Leader, MAIRE potrà beneficiare di una serie di servizi offerti da Euronext e dai propri partner per il settore tecnologico, tra i quali l’inclusione nell’indice Euronext Tech Leaders che comprende tutte le aziende del segmento.

Fabio Fritelli, Chief Financial Officer di MAIRE, ha commentato: “Siamo lieti di essere stati selezionati tra gli Euronext Tech Leaders, un ulteriore riconoscimento della centralità dell’innovazione nella nostra strategia, che supporta la visibilità di MAIRE con la comunità finanziaria internazionale. Entrare a far parte di questa importante iniziativa rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo primario di MAIRE nell’offrire soluzioni tecnologiche sostenibili a servizio della transizione energetica”.