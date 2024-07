MAIRE, collocato con successo finanziamento Schuldschein Sustainability-Linked da 200 mln di euro

MAIRE, effettuato il collocamento di un finanziamento da € 200 milioni nel formato Schuldschein Sustainability-Linked

MAIRE annuncia di aver concluso con successo il collocamento di un nuovo finanziamento di 200 milioni di euro nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca). Il finanziamento senior non garantito comprende due tranche con scadenze di tre e cinque anni, entrambe principalmente a tassi di interesse variabili. Il margine applicabile sull'Euribor a 6 mesi sarà di 1,70% e 1,95% rispettivamente per le tranche a tre e cinque anni. Lo strumento prevede inoltre un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo, in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato a settembre 2023.

I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della società, principalmente al rimborso anticipato di linee esistenti, incluso il prestito Schuldschein ESG-Linked sottoscritto a dicembre 2019 per un importo nominale residuo di 55 milioni di euro. Nei prossimi mesi è inoltre previsto il rimborso di ulteriori linee di finanziamento bancarie, con l'obiettivo di ottimizzare il costo medio del debito del Gruppo.

A seguito della forte domanda da parte degli investitori, l’ammontare target iniziale è stato ampiamente superato e i tassi di interesse sono stati fissati nella parte bassa della fascia di prezzo. Il finanziamento è stato collocato presso banche e istituzioni finanziarie internazionali prevalentemente europee, asiatiche e medio-orientali, ed ha anche ricevuto il supporto di Cassa Depositi e Prestiti. Commerzbank, Credit Agricole “CIB” e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) hanno agito in qualità di arranger. Credit Agricole “CIB” ha agito da sustainability coordinator e Commerzbank come paying agent.

Fabio Fritelli, Group CFO, ha commentato: “Siamo lieti del successo del collocamento di questo finanziamento Schuldschein legato alla sostenibilità, che è stato accolto con un forte interesse da parte degli investitori. Dopo l'emissione del Sustainability-linked Bond di alcuni mesi fa, il continuo apprezzamento da parte del mercato sottolinea la fiducia nella solidità finanziaria e nell’impegno di MAIRE per una crescita sostenibile”.