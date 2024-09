MAIRE: completato il primo impianto di cattura e stoccaggio di CO2 in Italia

MAIRE inaugura il primo impianto di cattura e stoccaggio di CO2 in Italia: ridotte le emissioni del 90%

MAIRE, attraverso le sue controllate NEXTCHEM e KT, ha completato con successo il primo impianto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS) in Italia, situato presso il polo ENI di Ravenna. Questo impianto, all'avanguardia nel settore della sostenibilità, è progettato per ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 90%, grazie a un approccio tecnologico integrato.

Il progetto, portato avanti da NEXTCHEM, specializzata in soluzioni tecnologiche sostenibili, e KT, leader nell’Engineering, Procurement e Construction, prevede la cattura di circa 25 mila tonnellate di CO2 all’anno provenienti dall'impianto di trattamento del gas naturale di ENI a Casalborsetti. Questa quantità di emissioni, che altrimenti sarebbe stata rilasciata nell'atmosfera, viene ora separata, purificata e compressa, contribuendo in modo significativo alla decarbonizzazione del settore energetico.

Il CEO di MAIRE, Alessandro Bernini, ha sottolineato l'importanza strategica di questo traguardo: “Come Gruppo, ci dedichiamo allo sviluppo di nuove soluzioni altamente performanti che aiutino a decarbonizzare un settore hard-to-abate. Questo progetto è un riconoscimento della nostra offerta tecnologica a supporto di importanti attori del mercato e del nostro ruolo nel potenziamento della filiera industriale italiana”.

NEXTCHEM ha svolto un ruolo cruciale nel progetto, sviluppando una tecnologia innovativa per la cattura della CO2, ora parte dell’offerta NX DecarbTM. Questa tecnologia permette di catturare le emissioni di anidride carbonica con altissimi livelli di efficienza, anche in presenza di basse concentrazioni di carbonio e con un consumo energetico ridotto. Il progetto rappresenta un passo significativo nella creazione di soluzioni di decarbonizzazione su scala industriale, contribuendo a consolidare la filiera della CCS in Italia e a livello internazionale.

KT, parte del gruppo MAIRE, ha completato le fasi di ingegneria e costruzione dell'impianto, lavorando a stretto contatto con NEXTCHEM per garantire che l'infrastruttura soddisfi gli elevati standard di efficienza e sostenibilità previsti dal progetto.