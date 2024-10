MAIRE: confermati i risultati 2024 e gli obiettivi di crescita fino al 2033

MAIRE conferma i risultati 2024: previsioni di ricavi fino a 6,1 miliardi e ordini aggiuntivi per 6 miliardi di euro

MAIRE ha ribadito, tramite il Consiglio di Amministrazione, la fiducia nelle previsioni finanziarie per il 2024, delineate e approvate nella riunione del 24 ottobre. La società ha riconfermato le prospettive per l’intero esercizio, in linea con i risultati finanziari al 30 settembre, consolidando una previsione di crescita significativa su più fronti, dal potenziamento dei ricavi fino all'espansione dei margini EBITDA e degli investimenti.

Nel dettaglio, MAIRE stima di chiudere l’anno con ricavi tra i 5,7 e i 6,1 miliardi di euro, di cui una quota tra 5,4 e 5,7 miliardi nel settore Integrated Sustainable E&C Solutions e 360-405 milioni nella divisione Technology Solutions. Il margine EBITDA per il quarto trimestre è previsto in continuità con il dato del terzo trimestre, pari al 6,5%, mentre la posizione di cassa adjusted è attesa stabile a 362,7 milioni di euro, in linea con il valore di settembre.

La società prevede inoltre un’accelerazione dei ricavi, con una crescita netta di almeno 1,8 miliardi di euro nell’ultimo trimestre, trainata soprattutto dai progetti già in portafoglio. Un contributo significativo sarà dato dall’avanzamento delle attività nel progetto Hail and Ghasha, a cui si affianca il consolidamento delle nuove acquisizioni: MAIRE si prepara infatti a formalizzare nuovi ordini per un ammontare complessivo di circa 6 miliardi di euro entro la fine dell’anno, aggiungendosi ai 3,7 miliardi già consuntivati fino a settembre. Alcuni di questi contratti verranno finalizzati anche all'inizio del 2025, senza incidere però sulle proiezioni per l'anno in corso.

I target finanziari rappresentano inoltre il primo passo nel piano strategico 2024-2033, approvato lo scorso marzo. Entro il 2028, MAIRE punta a generare ricavi tra i 7,5 e gli 8 miliardi di euro, con una crescita annua composta tra il 12% e il 13% per il settore E&C Solutions e tra il 6% e il 7% per Technology Solutions. L’EBITDA previsto per il 2028 si attesta a una forchetta di 550-650 milioni di euro, con un margine EBITDA del 15-19%. La società, inoltre, punta a consolidare la propria liquidità a lungo termine, con disponibilità nette adjusted attese nel 2033 a oltre 1,6 miliardi di euro, insieme a un incremento degli investimenti, specialmente nell'innovazione sostenibile.