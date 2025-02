MAIRE e KBTU insieme per formazione e innovazione nella transizione energetica

MAIRE e KBTU: siglato un accordo per formare esperti nella transizione energetica e promuovere l’innovazione sostenibile

Questo accordo triennale prevede una serie di iniziative congiunte per promuovere la crescita accademica e professionale degli studenti di KBTU, offrendo loro l'opportunità di acquisire competenze avanzate nel campo della transizione energetica. Tra le principali attività previste figurano lezioni tenute da esperti di MAIRE, opportunità di stage presso le strutture del Gruppo, premi di sponsorizzazione, borse di ricerca per studenti eccellenti, e supporto per i laureati di KBTU nell’inserimento lavorativo e nello sviluppo della carriera. Inoltre, MAIRE contribuirà alla supervisione congiunta delle tesi di master.

Un elemento chiave dell'accordo è l'avvio di un nuovo programma educativo a KBTU, focalizzato sulla transizione energetica, e l'introduzione di corsi modulari per gli studenti di master, al fine di formare specialisti altamente qualificati in energie sostenibili e tecnologie innovative.

L'accordo è stato firmato dal Prof. Maratbek T. Gabdullin, Rettore di KBTU, e da Niccolò Heilpern, Vice President della Regione Asia Centrale, Caspio e Turchia del gruppo MAIRE. Alla cerimonia erano presenti anche il Sig. Edoardo Crisafulli, addetto culturale dell'Ambasciata Italiana in Kazakistan e Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura ad Almaty, e il Sig. Martino Castellani, Direttore di ITA/ICE.

Questa collaborazione è in linea con la convinzione di MAIRE che le partnership con le università siano fondamentali per lo sviluppo delle competenze tecniche e ingegneristiche necessarie per affrontare le sfide della transizione energetica. Un aspetto centrale di questa visione emerge dallo studio condotto dalla Fondazione MAIRE, presentato durante la COP29 a Baku, intitolato “Climate goals: winning the challenge of climate goals through the creation of skills and competences worldwide. Addendum 1: focus Azerbaijan – Kazakhstan”. Lo studio evidenzia come la transizione energetica in Kazakistan richieda un significativo miglioramento delle competenze della forza lavoro per affrontare con successo le sfide della nuova economia verde.

Il Rettore di KBTU, Maratbek Gabdullin, ha dichiarato: “Questo memorandum apre nuove opportunità per gli studenti e il corpo docente di KBTU. La collaborazione con MAIRE fornirà ai nostri studenti l'accesso a conoscenze all'avanguardia, tecnologie innovative e esperienza pratica in un Gruppo internazionale, leader nel proprio settore. Siamo fiduciosi che questa iniziativa contribuirà a formare specialisti altamente qualificati, molto richiesti durante il processo di transizione energetica a livello globale”.

Niccolò Heilpern, Vice President della Regione Asia Centrale, Caspio e Turchia di MAIRE, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con KBTU volta a promuovere l'innovazione, condividendo il nostro know-how a supporto dell'eccellenza accademica in linea con la nostra strategia di valore In-Country per il Kazakistan. Questa collaborazione offrirà preziose opportunità agli studenti di KBTU e contribuirà allo sviluppo di competenze e abilità utili nello scenario industriale regionale".