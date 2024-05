MAIRE, KT: sottoscritto accordo per l'acquisizione del 100% di APS Evolution

MAIRE, KT firma un accordo per l'acquisizione del 100% di APS Evolution e amplia la propria capacità operativa con 280 professionisti

MAIRE (MAIRE.MI) ha fatto un importante annuncio riguardante un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di APS Evolution, la holding proprietaria di APS Designing Energy e KTI Poland. Questa mossa strategica si inserisce nel quadro della continua espansione del gruppo nel settore dell'ingegneria e delle soluzioni tecnologiche sostenibili. APS Designing Energy e KTI Poland sono due società di ingegneria con una solida reputazione internazionale nel campo del trattamento delle risorse naturali, del petrolchimico e della chimica verde. Con un focus particolare sulle gomme innovative, i biocarburanti e le bioplastiche, queste aziende offrono una vasta gamma di servizi che spaziano dalla fase di studio di fattibilità fino alla realizzazione e alla gestione dei progetti.

L'acquisizione consentirà a MAIRE di ampliare notevolmente le proprie capacità ingegneristiche grazie all'integrazione di un team multidisciplinare composto da circa 280 professionisti altamente qualificati. Questi esperti spaziano dall'ingegneria di processo all'automazione, dalla meccanica all'elettrica e civile, fornendo un valore aggiunto significativo al portafoglio di competenze di MAIRE. In particolare, la presenza radicata di KTI Poland nell'Europa orientale favorirà un ulteriore consolidamento del Gruppo MAIRE in questa regione, aprendo nuove opportunità commerciali e consentendo l'accesso a progetti di upgrade di impianti esistenti.

L'accordo prevede un prezzo d’acquisto complessivo di circa 7,7 milioni di euro, con 1,2 milioni di euro da versare al momento del completamento dell'operazione e il restante importo di 6,5 milioni di euro da corrispondere in quattro tranche entro un periodo di cinque anni. Il closing dell'operazione è soggetto a condizioni sospensive consuete per questo tipo di transazioni e dovrebbe concludersi entro circa tre mesi dalla firma dell'accordo. Questa acquisizione rappresenta un passo significativo per MAIRE nel suo percorso di crescita e espansione nel settore dell'ingegneria e delle soluzioni tecnologiche sostenibili, consolidando la sua posizione come leader nel mercato globale.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha commentato: “Questa acquisizione segna un passo importante nel rafforzamento ulteriore delle competenze e delle capacità del Gruppo MAIRE nelle soluzioni integrate E&C, espandendo la propria impronta operativa nell'Europa dell'Est. Questa eccellenza ingegneristica si integra perfettamente alla value proposition del Gruppo MAIRE nella realizzazione di grandi progetti complessi a livello mondiale”.