Maire, NextChem: aggiudicati nuovi contratti per 60 milioni di dollari

Maire, NextChem: annunciata l’aggiudicazione di nuovi contratti per circa 60 milioni di dollari nella bu Sustainable Technology Solutions

Maire annuncia l’aggiudicazione di nuovi contratti per un valore complessivo di circa USD 60 milioni nella business unit Sustainable Technology Solutions (STS). In particolare, STS si è aggiudicata contratti di licensing e fornitura di equipment per un impianto di urea “Ultra Low Energy” in Cina, per il cliente Shandong Lianmeng Chemical Company. L'impianto, con una capacità di 2.334 tonnellate al giorno (mtpd), sarà situato a Shouguang, nella provincia di Shandong in Cina, e rappresenterà l'ottavo impianto globale di urea che utilizza il design proprietario Ultra-Low Energy licenziato da Stamicarbon, il licensor di tecnologie per i fertilizzanti azotati di NextChem.

Il design Ultra-Low Energy consente una riduzione del 35% nel consumo di vapore e una diminuzione del 16% nell'uso dell'acqua di raffreddamento, rendendo questo risparmio energetico senza pari sul mercato. STS effettuerà inoltre per un importante produttore di fertilizzanti del Medio Oriente uno studio di prefattibilità per definire la configurazione di processo di un impianto di ammoniaca verde da 450 mtpd, che sarà basato sulla tecnologia proprietaria Stami Green Ammonia.

Inoltre, NextChem si è aggiudicata da parte di un importante cliente la fornitura di lavori di ingegneria e di equipment per la modifica di un sistema ausiliario di un'unità di idrogeno esistente (reformer di metano a vapore) che è stato progettato e licenziato in passato da KT-Kinetics Technologies, parte della business unit IE&CS, ed è ora destinato a essere modificato per ridurre il suo impatto ambientale. Questi nuovi contratti, di cui circa il 40% aggiudicati nel terzo trimestre del 2023, rappresentano un risultato importante per la business unit STS, rafforzando la posizione di MAIRE come player tecnologico globale, e forniscono un'ulteriore prova della value proposition di MAIRE, uno dei fattori chiave per realizzare il suo piano decennale.