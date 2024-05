MAIRE, NEXTCHEM annuncia l'acquisizione della tedesca GasConTec GmbH

MAIRE, NEXTCHEM: completata l'acquisizione della tedesca GasConTec GmbH per un corrispettivo complessivo di 30 milioni di euro

MAIRE ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione del 100% di GasConTec GmbH ("GCT") da parte di NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), confermando quanto comunicato il 4 marzo 2024. GCT, società innovativa con sede a Bad Homburg, in Germania, è specializzata nello sviluppo tecnologico e nell'ingegneria di processo, con un focus particolare sulla produzione di prodotti a bassa impronta carbonica come idrogeno, metanolo, olefine e benzina. Fondata nel 2017, GCT vanta un ricco patrimonio di oltre 80 brevetti e un notevole know-how nella sintesi di prodotti eco-sostenibili e nei processi integrati. Tra le tecnologie di spicco di GCT vi è l'Autothermal Reforming (ATR), un metodo collaudato per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, che consente rendimenti elevati riducendo al contempo il fabbisogno energetico esterno.

L'acquisizione di GCT da parte di NEXTCHEM arricchirà significativamente l'offerta commerciale dell'azienda nelle tecnologie a bassa impronta carbonica, verdi e circolari. In particolare, le competenze distintive di GCT nell'ingegneria di processo contribuiranno a potenziare ulteriormente la posizione di NEXTCHEM nel settore. L'accordo prevede un corrispettivo complessivo di 30 milioni di euro, di cui 5 milioni già versati oggi e i restanti 15 milioni da pagare entro 2 anni al raggiungimento di specifici obiettivi. Inoltre, è previsto un earn-out fino a 15 milioni di euro, legato alla sottoscrizione e ai risultati di determinati accordi di licenza relativi alle tecnologie di GCT entro 7 anni.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha commentato: "Questa acquisizione segna un passo importante nel percorso volto al rafforzamento e all’espansione dell’esclusivo portafoglio tecnologico di NEXTCHEM. GasConTec contribuisce con soluzioni distintive in grado di soddisfare efficacemente le esigenze di decarbonizzazione attuali e future dei nostri clienti, in linea con il posizionamento di MAIRE come abilitatore industriale della transizione energetica".