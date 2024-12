MAIRE: NEXTCHEM ottiene contratti relativi alla tecnologia NX STAMI Urea™ in Canada

MAIRE, NEXTCHEM si aggiudica in Canada licensing e progettazione per un impianto di fertilizzanti a basso impatto carbonico grazie alla tecnologia NX STAMI Urea™

MAIRE ha annunciato che NEXTCHEM, divisione Sustainable Technology Solutions del gruppo, attraverso la sua controllata Stamicarbon, licenziataria di tecnologie per fertilizzanti azotati, ha ottenuto nuovi contratti per l'applicazione della sua tecnologia proprietaria NX STAMI Urea™ in Canada. Il primo contratto prevede lo sviluppo del pacchetto di progettazione del processo (Process Design Package, PDP) e la concessione di una licenza, quest'ultima subordinata alla decisione finale di investimento del cliente, per un impianto integrato per la produzione di urea e Diesel Exhaust Fluid (DEF). Questo progetto è promosso da Genesis Fertilizers, un consorzio di agricoltori, e sarà situato a Belle Plaine, Saskatchewan.

L’impianto, con una capacità produttiva di 2.500 tonnellate metriche di urea al giorno, è destinato a entrare in funzione entro il 2029. Grazie all’integrazione di un’unità per la cattura e il sequestro della CO2, sarà il primo stabilimento canadese di fertilizzanti azotati a basse emissioni di carbonio. Stamicarbon applicherà la tecnologia proprietaria Flash urea della linea NX STAMI Urea™, progettata per massimizzare l'efficienza operativa e l’affidabilità, riducendo al contempo il consumo di vapore.

Il progetto prevede inoltre una sezione dedicata alla produzione di DEF, con una capacità di 1.500 tonnellate metriche al giorno. Il DEF, noto in Europa come AdBlue, è una soluzione acquosa di urea ad alta purezza (32,5%) sviluppata per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) dai motori diesel. Grazie alla configurazione tecnologica di Stamicarbon, appartenente alla gamma NX STAMI Specialties, il DEF sarà prodotto direttamente a partire dalla soluzione acquosa di urea, garantendo conformità alla norma ISO 22241, alta qualità e costi di produzione ottimizzati mediante l’eliminazione delle fasi di finitura e miscelazione.

Il secondo contratto riguarda la fornitura di un High-Pressure Urea Stripper sostitutivo per lo stabilimento Fort Saskatchewan Nitrogen Operations (FNO) di Nutrien, situato in Alberta. Questa apparecchiatura all'avanguardia, sviluppata con una progettazione avanzata e materiali di alta qualità, è concepita per migliorare l'efficienza operativa, ridurre i tempi di inattività e garantire un’affidabilità a lungo termine.

Commentando questi successi, Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha dichiarato: “Questi riconoscimenti sono un'ulteriore prova della nostra indiscussa leadership nella tecnologia dell'urea, in particolare in una regione strategica e competitiva come il Nord America”.