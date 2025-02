MAIRE, NEXTCHEM promuove l’economia circolare negli Emirati Arabi Uniti

MAIER, NEXTCHEM accelera lo sviluppo del riciclo avanzato della plastica negli Emirati Arabi Uniti

Un importante passo avanti nello sviluppo dell’economia circolare negli Emirati Arabi Uniti è stato compiuto oggi a Roma, in occasione della visita istituzionale di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, al Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Durante l’incontro, NEXTCHEM (MAIRE) e Mr. Yousif Mohamed Al Nowais, storico partner industriale di MAIRE, hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) per potenziare ulteriormente il riciclo avanzato della plastica negli EAU.

L’accordo prevede un rafforzamento delle attività di selezione e classificazione dei rifiuti, oltre allo sviluppo del compounding dei materiali end-of-waste, destinati a essere trasformati in polimeri riciclati. Questi ultimi verranno forniti ai produttori locali e destinati all’esportazione, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse e riducendo l’impatto ambientale dei rifiuti plastici.

Il MoU siglato oggi consolida una collaborazione iniziata negli anni ‘90, quando MAIRE ha fatto il suo ingresso nel settore energetico degli Emirati Arabi Uniti con progetti strategici per la valorizzazione delle risorse naturali. Questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore avanzamento, facendo seguito al lancio nel 2022 di un avanzato impianto di riciclo della plastica situato nella Zona Industriale Kezad di Abu Dhabi. Con una capacità di trattamento fino a 100.000 tonnellate di semilavorati plastici, questa struttura utilizza tecnologie innovative appartenenti al vasto portafoglio di soluzioni di NEXTCHEM, concepite per supportare la transizione energetica e la decarbonizzazione dei processi industriali.

Fabrizio Di Amato, Fondatore e Presidente di MAIRE, ha sottolineato l’importanza della partnership con gli Emirati Arabi Uniti: “Il nostro legame con gli EAU risale a quasi trent’anni fa e questo accordo conferma il nostro impegno per lo sviluppo di soluzioni sostenibili e circolari nel Paese. Grazie alla nostra ingegneria Made in Italy e al nostro ampio portafoglio tecnologico, NEXTCHEM è in una posizione privilegiata per offrire soluzioni innovative di altissimo livello per la valorizzazione dei materiali di scarto”.