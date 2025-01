MAIRE, NEXTCHEM: raggiunto upgrade per un impianto di urea in Cina

MAIRE, ottenuto un process design package basato sulla tecnologia proprietaria NX Stami Urea per l’upgrade di un impianto in Cina: aumento capacità produttiva del 26%

MAIRE ha annunciato un importante successo per la sua controllata NEXTCHEM, che ha ottenuto l'incarico di fornire il Process Design Package per l'ammodernamento dell'impianto di urea della Hulunbeier New Gold Chemical Co. , Ltd. , situata a Hulunbuir, in Cina. Il progetto si baserà sulla tecnologia proprietaria NX STAMI Urea™, sviluppata da Stamicarbon, licenziataria della tecnologia per i fertilizzanti azotati.

Grazie all'integrazione del design innovativo EVOLVE MELT MP Flash, parte del portafoglio NX STAMI Urea™, l'impianto sarà in grado di migliorare la sua efficienza operativa e l'affidabilità, con un impatto significativo sui consumi energetici. In particolare, l'aggiornamento consentirà di ridurre il consumo di vapore del 15% e di incrementare la capacità produttiva di circa il 26%, portando la produzione giornaliera a 3.600 tonnellate metriche.

Il progetto rappresenta una conferma della leadership globale di NEXTCHEM nel settore dei fertilizzanti azotati, un comparto strategico per l'agricoltura e la sostenibilità alimentare. La tecnologia adottata non solo migliorerà l'efficienza dell'impianto, ma contribuirà anche alla riduzione dell'impatto ambientale grazie a una gestione più sostenibile dell'energia.

Secondo Alessandro Bernini, Amministratore Delegato di MAIRE: “Questo progetto rafforza la nostra presenza tecnologica in Cina, un mercato importante e in rapida crescita, e conferma la nostra posizione di leader globale nelle soluzioni innovative per l'industria dei fertilizzanti azotati”.

MAIRE è un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie avanzate per supportare la transizione energetica. Attraverso le sue tre linee di business, Fertilizzanti sostenibili, Vettori energetici a basse emissioni di carbonio e Soluzioni circolari, MAIRE fornisce soluzioni integrate che promuovono la sostenibilità nel settore industriale.

Presente in 45 paesi e con oltre 9.300 dipendenti (oltre 20.000 persone coinvolte nei progetti), il gruppo continua ad espandere il proprio impatto globale. Quotata alla Borsa di Milano con il ticker “MAIRE”, la società è sempre più protagonista nell'innovazione tecnologica applicata all'industria chimica e dei fertilizzanti.