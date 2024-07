MAIRE, NEXTCHEM si aggiudica uno studio per un impianto di ammoniaca verde

MAIRE, NEXTCHEM: ottenuto uno studio di ingegneria per un impianto di ammoniaca verde in India

MAIRE ha annunciato che la sua controllata TECNIMONT (Integrated E&C Solutions), attraverso la sussidiaria indiana Tecnimont Private Limited (TCMPL), in collaborazione con NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), ha vinto un importante incarico da Sembcorp Green Hydrogen India Pvt Ltd. per realizzare uno studio di ingegneria (fase 1 del Front-End Engineering Design) per un impianto di ammoniaca verde in India.

Lo studio utilizzerà ArcHy (Architecture of Hydrogen systems), il rivoluzionario strumento digitale di NextChem, progettato per superare le sfide legate all'intermittenza della produzione di energia rinnovabile. Questo strumento offrirà benefici significativi in termini di capex e opex per l'intero ciclo di vita dell'impianto. ArcHy analizzerà i profili di energia rinnovabile prodotti nell'arco di un anno in diverse condizioni atmosferiche, utilizzando questi dati per dimensionare con precisione i componenti dell'impianto, come elettrolizzatori e sistemi di stoccaggio, e gli impianti di ammoniaca verde.

L'obiettivo è minimizzare il costo medio di produzione dell'ammoniaca, migliorando l'efficienza economica del progetto. Basandosi sui risultati di questa analisi, TCMPL progetterà tutti gli elementi dell'impianto, fornendo servizi di ingegneria altamente specializzati. Questo progetto segna un passo significativo verso la realizzazione di soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate nel campo della produzione di ammoniaca verde.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha commentato: "Il nostro impegno nella transizione energetica a livello internazionale, in particolare nei progetti di ammoniaca verde, testimonia l'affidabilità del Gruppo nel proporre, anche grazie al nostro approccio integrato e sinergico, soluzioni tecnologiche e di ingegneria che rispondono alle esigenze di decarbonizzazione dell’industria e di efficienza dei costi".